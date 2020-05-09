Случаи коронавируса не зафиксированы лишь в двух районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным на 10 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 50 районах и городских округах, включая Нижний Новгород.
Наибольшее число заболевших – 2128 человек – проживает в областном центре. Кроме того, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 456 жителей Павловского района, 351 жителя Дивеевского района, у 152 человека в Кулебакском, у 134 - в Богородском и у 127 - в Починковском районе, у 121 человека в Дзержинске, и у 115 – в Кстовском районах.
Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано в Воскресенском и Княгининском районах.
Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 10 мая составляет 4 442 человека. 665 человек в области уже выздоровели.
"Уже более 113 тысяч человек в Нижегородской области прошли обследование на коронавирус. Более половины тех, у кого был выявлен вирус, не чувствуют практически никаких признаков болезни. Обнаружить инфекцию в данных случаях удается благодаря превентивным мерам, например, обследованию тех, кто контактировал с зараженными. Почему это важно? Мы можем своевременно изолировать носителей инфекции на время лечения. Наша задача – максимально защитить людей из группы риска и снизить нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Глеб Никитин.
Напомним, правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа: стопкоронавирус.рф. Здесь доступно, достоверно и оперативно представляется информация для граждан о профилактике, лечении, текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом. На сайте можно найти все актуальные новости: документы министерств и ведомств, видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы. Помимо статистики заболеваемости, на нем описаны основные симптомы коронавируса нового типа и даны рекомендации о защите от заражения.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 10.05.2020):
1. Ардатовский – 94 подтвержденных случая
2. г.о.г Арзамас – 58 подтвержденных случаев
3. Арзамасский – 9 подтвержденных случаев
4. Балахнинский – 18 подтвержденных случаев
5. Богородский – 134 подтвержденных случая
6. Большеболдинский район – 5 подтвержденных случаев
7. Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай
8. Борский – 70 подтвержденных случаев
9. Бутурлинский – 12 подтвержденных случаев
10. Вадский – 1 подтвержденный случай
11. Варнавинский район – 1 подтвержденный случай
12. Вачский – 19 подтвержденных случаев
13. Ветлужский – 1 подтвержденный случай
14. Вознесенский – 5 подтвержденных случаев
15. Володарский – 28 подтвержденных случаев
16. Воротынский – 3 подтвержденных случая
17. Выксунский – 55 подтвержденных случаев
18. Гагинский – 5 подтвержденных случаев
19. Городецкий – 21 подтвержденный случай
20. Д.Константиновский – 25 подтвержденных случаев
21. Дзержинск – 121 подтвержденный случай
22. Дивеевский – 351 подтвержденный случай
23. Ковернинский – 1 подтвержденный случай
24. Краснобаковский – 5 подтвержденных случаев
25. Краснооктябрьский – 60 подтвержденных случаев
26. Кстовский – 115 подтвержденных случаев
27. Кулебакский – 152 подтвержденных случая
28. Лукояновский – 15 подтвержденных случаев
29. Лысковский – 10 подтвержденных случаев
30. Навашинский – 44 подтвержденных случая
31. Павловский – 456 подтвержденных случаев
32. Первомайский – 7 подтвержденных случаев
33. Перевозский – 2 подтвержденных случая
34. Пильнинский – 11 подтвержденных случаев
35. Починковский – 127 подтвержденных случаев
36. Семеновский – 36 подтвержденных случаев
37. Сергачский – 58 подтвержденных случаев
38. Сеченовский – 7 подтвержденных случаев
39. Сокольский – 2 подтвержденных случая
40. Сосновский – 21 подтвержденный случай
41. Спасский – 11 подтвержденных случаев
42. Тонкинский – 1 подтвержденный случай
43. Тоншаевский – 6 подтвержденных случаев
44. Уренский – 13 подтвержденных случаев
45. Чкаловский – 9 подтвержденных случаев
46. Шарангский – 9 подтвержденных случаев
47. Шатковский – 15 подтвержденных случаев
48. Шахунский – 41 подтвержденных случаев
49. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
50. Нижний Новгород – 2 128 подтвержденных случая
ВСЕГО по области: 4 442 подтвержденных случая
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 311 подтвержденных случаев
Канавинский – 366 подтвержденных случаев
Ленинский – 381 подтвержденный случай
Московский – 141 подтвержденный случай
Нижегородский – 317 подтвержденных случаев
Приокский – 202 подтвержденных случая
Советский – 221 подтвержденный случай
Сормовский – 189 подтвержденных случаев
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