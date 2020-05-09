Случаи коронавируса не зафиксированы лишь в двух районах Нижегородской области Общество

Случаи коронавируса не зафиксированы лишь в двух районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным на 10 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 50 районах и городских округах, включая Нижний Новгород.

Наибольшее число заболевших – 2128 человек – проживает в областном центре. Кроме того, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 456 жителей Павловского района, 351 жителя Дивеевского района, у 152 человека в Кулебакском, у 134 - в Богородском и у 127 - в Починковском районе, у 121 человека в Дзержинске, и у 115 – в Кстовском районах.

Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано в Воскресенском и Княгининском районах.

Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 10 мая составляет 4 442 человека. 665 человек в области уже выздоровели.

"Уже более 113 тысяч человек в Нижегородской области прошли обследование на коронавирус. Более половины тех, у кого был выявлен вирус, не чувствуют практически никаких признаков болезни. Обнаружить инфекцию в данных случаях удается благодаря превентивным мерам, например, обследованию тех, кто контактировал с зараженными. Почему это важно? Мы можем своевременно изолировать носителей инфекции на время лечения. Наша задача – максимально защитить людей из группы риска и снизить нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа: стопкоронавирус.рф. Здесь доступно, достоверно и оперативно представляется информация для граждан о профилактике, лечении, текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом. На сайте можно найти все актуальные новости: документы министерств и ведомств, видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы. Помимо статистики заболеваемости, на нем описаны основные симптомы коронавируса нового типа и даны рекомендации о защите от заражения.