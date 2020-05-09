Правительство Нижегородской области наградило полицейских за вклад в борьбу с коронавирусом Общество

Правительство Нижегородской области наградило полицейских за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отметим, что 9 мая, в День Победы, заместители губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, Андрей Гнеушев и Дмитрий Краснов вручили награды нижегородским полицейским.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в службе и за активное участие в мероприятиях по предупреждению новой коронавирусной инфекции ценными подарками наградили 29 сотрудников отделов полиции по Нижнему Новгороду и области. Среди тех, кто был представлен к поощрению, - участковые, сотрудники уголовного розыска, дежурных частей, подразделений по исполнению административного законодательства и вопросам миграции.

С сотрудниками полиции Ленинского и Автозаводского районов встречу провел Дмитрий Краснов, Сормовского и Московского – Андрей Гнеушев, Канавинского и Нижегородского – Андрей Бетин. Заместители губернатора поздравили полицейских с Днем Победы и отметили особый статус их работы в период режима повышенной готовности.

"В Нижегородской области в числе заболевших оказались более 4 тысяч жителей. Несмотря на то, что в регионе приняты все необходимые меры и медучреждения готовы к приему пациентов с COVID-19, нам нельзя расслабляться, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции", - сообщил Андрей Бетин.

"Чтобы добиться снижения числа заболевших, необходимо продолжать соблюдение режима самоизоляции. Понимаю, непросто объяснить каждому, как важно сейчас оставаться дома и соблюдать все необходимые меры по защите от вируса в общественных местах, и при этом продолжать следить за общественным порядком. Считаю, что в это непростое время полицейские, как и врачи, неся свою службу, находятся на передовой", - продолжил заместитель губернатора.

"Сегодня мы поздравили сотрудников полиции, которые ежедневно выполняют свой долг: охраняют правопорядок, разъясняют гражданам то, как себя вести в период режима повышенной готовности, выполняя Указ губернатора. Хочу отметить, пожалуй, главное: служба сотрудников органов внутренних дел всегда находится на острие, а в сегодняшнее непростое время это - еще больший труд, за что они действительно заслуживают особой благодарности", - отметил Андрей Гнеушев.

Дмитрий Краснов подчеркнул, что современному поколению не удалось видеть те страшные трагедии, которые происходили в период Великой Отечественной войны. "Несмотря на то, что мы живем в мирное время, сегодня обстановка тоже сложная, она требует от нас всех огромных усилий", - отметил он.

"Борьба с пандемией - это не вечный, но и не быстрый процесс. Я хочу сказать всем сотрудникам полиции огромное спасибо за ту работу, которую вы ведете. За сознательный, а иногда и самоотверженный подход, при котором вы, не щадя своего личного времени, рискуя здоровьем, оберегаете жизни наших граждан. Никто из тех, кто участвует в сложном противостоянии, не может и не должен быть забыт", - добавил Дмитрий Краснов.

Напомним, Глеб Никитин 29 апреля внес изменения в указ губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности", которые устанавливают особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории региона. Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет. Требование 14-дневной самоизоляции распространяется и на тех, кто зарегистрирован в регионе, но в таком случае человек может провести это время дома, а не в обсерваторе.

Кроме того, в указе расширен перечень поводов для получения заявок на выход на улицу: помимо выходов в магазин за покупками или в аптеку (не чаще 1 раза в день), визита к родственникам, которым требуется помощь в условиях самоизоляции, выгула собак, выбрасывания бытовых отходов, жители могут 1 раз в день совершать часовые прогулки, в том числе для занятий спортом, но на расстоянии не более 300 метров от дома.