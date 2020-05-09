Сход грунта шириной около 30 метров произошел между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля Общество

Сход грунта шириной около 30 метров произошел между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля.

Как отметил собеседник агентства, сход грунта произошел утром 10 мая на участке склона.

Для локализации и устранения его последствий проводятся обследования, по итогам которых можно будет определить точную причину возникновения схода грунта.

В ближайшее время, после экспресс-обследования, будет осуществлен комплекс противооползневых мероприятий.

Что касается системной работы по инженерному укреплению склонов Кремлевского бульвара и Нижегородского Кремля, то управлением делами правительства Нижегородской области в рамках осуществления работ по подготовке к празднованию 800-летия города Нижний Новгород, разработана проектно-сметная документация по противооползневым мероприятиям и инженерному укреплению данного склона, в том числе запроектирован дренаж и поверхностный водоотвод по всему участку склона. Кроме того, разработаны мероприятия по геотехническому мониторингу. Проектные работы завершены, проект проходит необходимые согласования и экспертизы.