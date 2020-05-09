Малый и средний бизнес Нижегородской области с большой надеждой смотрит в будущее, - Павел Солодкий Общество

Малый и средний бизнес Нижегородской области с большой надеждой смотрит в будущее. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель регионального отделения "Деловой России" Павел Солодкий.

"Коронавирус внес свои серьезные коррективы в празднование 9 Мая - самого светлого праздника для нашей страны. Но несмотря на то, что объявлена полная изоляция и работают только системообразующие предприятия, десятки представителей малого и среднего бизнеса нашли способы принять участие в праздновании Дня Победы", - отметил он.

По его словам, как виртуальная альтернатива "Бессмертного полка", множество акций памяти было проведено в социальных сетях. К примеру, "Деловая Россия" размещала фото ветеранов и тружеников тыла, а также стихи и песни о войне в исполнении предпринимателей под хештегом #делороссывеликойпобеды. Члены нижегородского отделения также приняли участие в этой акции. Многие в этот день публиковали истории из жизни своей семьи у себя на страницах в соцсетях.

"Приняли предприниматели участие и в реальной поддержке ветеранов. Я знаю, что десятки нижегородских компаний малого и среднего бизнеса помогали собирать и развозить продуктовые и подарочные наборы для ветеранов, чтобы, несмотря на режим самоизоляции, они не чувствовали себя одинокими. Параллельно с этим предприниматели оказывают помощь и поддержку и тем, кто сегодня находится на передовой борьбы с коронавирусом - волонтерам и медикам. К примеру, член "Деловой России", руководитель компании "Кофе Гранд" Игорь Гордеев выделил более тонны кофе для нижегородских волонтеров и врачей. Ряд предприятий, которые сейчас шьют маски, бесплатно отвозят их в работающие муниципальные учреждения", - отметил он.

"Жизнь продолжается, малый и средний бизнес с большой надеждой смотрит в будущее, ждет, что в мае начнутся компенсационные выплаты, анонсированные правительством. Некоторые предприниматели уже получили первые компенсации за ЖКХ. Заявки от бизнеса продолжают поступать. Важно, что губернатор принял решение расширить список отраслей, предприятия которых могут получать субсидии в связи с пандемией коронавируса. При этом принято решение рассматривать заявки не только по основному, но и по дополнительному общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Надеюсь, что после майских праздников формы поддержки расширятся", - добавил Павел Солодкий.