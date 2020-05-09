Последние новости рубрики Общество
10 мая 2020 19:45  [40] Десятки семей в Нижнем Новгороде, Балахне и Чкаловске стали участниками "Бессмертный полк в окнах"
10 мая 2020 19:33  [52] Малый и средний бизнес Нижегородской области с большой надеждой смотрит в будущее, - Павел Солодкий
10 мая 2020 19:14  [77] Сход грунта шириной около 30 метров произошел между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля
10 мая 2020 17:01  [229] Правительство Нижегородской области наградило полицейских за вклад в борьбу с коронавирусом
10 мая 2020 16:47  [182] Сходы грунта и оползни в Нижнем Новгороде могут продолжиться
10 мая 2020 16:42  [98] Искренне желаю, чтобы День Победы помнили всегда, - Александр Кузнецов
10 мая 2020 16:35  [105] Моногорода Нижегородской области развивают "Социальное такси для ветеранов"
10 мая 2020 14:20  [144] Концепцию благоустройства улицы Карла Маркса Арзамаса презентуют онлайн
10 мая 2020 14:13  [175] Коронавирус не помешал нижегородцам отпраздновать День Победы, - Роман Стронгин
10 мая 2020 14:06  [112] Глеб Никитин поблагодарил жителей Нижегородской области за участие в праздновании Дня Победы
Общество

Десятки семей в Нижнем Новгороде, Балахне и Чкаловске стали участниками "Бессмертный полк в окнах"

10 мая 2020 19:45  [40] Общество

Акция регионального отделения ОНФ "Бессмертный полк в окнах" собрала десятки участников в Нижнем Новгороде, Балахне и Чкаловске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что жители региона выходили на балконы, подходили к окнам с портретами своих Героев, кто-то пел песни – людей объединил единый порыв и желание лично поучаствовать, почтить память своих предков в рамках "Бессмертного полка". Несколько команд с квадрокоптерами снимали эту трогательную и торжественную акцию.

"Бессмертный полк" стал действительно народным проектом. К сожалению, сейчас шествие невозможно. Мы нашли вариант, при котором люди могут принять личное участие в проекте в режиме самоизоляции. Поздравление получилось очень трогательным и масштабным. Это видео – подарок всем нижегородцам и нашим дорогим ветеранам", - отметил руководитель нижегородского отделения ОНФ Алексей Алехин.

В Балахне в проекте приняла участие ветеран войны Дина Павловна Неверова. Она со слезами стояла на балконе, держа в руках портрет любимого мужа, тоже ветерана, уже ушедшего от нас. Дина Павловна познакомилась с ним на фронте, и вместе они прошли всю войну, а затем прожили долгую и счастливую, хоть и непростую жизнь.

Многодетная семья Исаевых, у которых воевали все четыре прадеда, просто не могла не принять участие в "Бессмертном полку". Празднование Дня Победы в семье – важнейший праздник. "Мы и в этом году не отступали от традиций. Надели пилотки, достали фотографии наших дедов, сварили солдатскую кашу с тушенкой, включили военные песни, смотрели парады предыдущих лет. Пусть дома, вернее, в деревне Шеманиха, откуда родом два наших предка-героя»", - рассказала многодетная мама Марина Исаева.

Еще одна многодетная семья – Зотовых – не просто приняла участие в акции "Бессмертный полк": старшие девочки пели с балкона своего дома песни в честь своего прадеда. Александр Никандрович Уставщиков служил во время Великой Отечественной войны матросом на крейсере "Максим Горький" и все 900 дней блокады оборонял героический Ленинград.

Видео по итогам акции можно посмотреть и скачать в открытом доступе на канале нижегородского ОНФ на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=DvnOPPYpB9Y и в социальной сети ВК https://vk.com/onf52?w=wall-85493421_3990

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph