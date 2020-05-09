Десятки семей в Нижнем Новгороде, Балахне и Чкаловске стали участниками "Бессмертный полк в окнах" Общество

Акция регионального отделения ОНФ "Бессмертный полк в окнах" собрала десятки участников в Нижнем Новгороде, Балахне и Чкаловске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что жители региона выходили на балконы, подходили к окнам с портретами своих Героев, кто-то пел песни – людей объединил единый порыв и желание лично поучаствовать, почтить память своих предков в рамках "Бессмертного полка". Несколько команд с квадрокоптерами снимали эту трогательную и торжественную акцию.

"Бессмертный полк" стал действительно народным проектом. К сожалению, сейчас шествие невозможно. Мы нашли вариант, при котором люди могут принять личное участие в проекте в режиме самоизоляции. Поздравление получилось очень трогательным и масштабным. Это видео – подарок всем нижегородцам и нашим дорогим ветеранам", - отметил руководитель нижегородского отделения ОНФ Алексей Алехин.

В Балахне в проекте приняла участие ветеран войны Дина Павловна Неверова. Она со слезами стояла на балконе, держа в руках портрет любимого мужа, тоже ветерана, уже ушедшего от нас. Дина Павловна познакомилась с ним на фронте, и вместе они прошли всю войну, а затем прожили долгую и счастливую, хоть и непростую жизнь.

Многодетная семья Исаевых, у которых воевали все четыре прадеда, просто не могла не принять участие в "Бессмертном полку". Празднование Дня Победы в семье – важнейший праздник. "Мы и в этом году не отступали от традиций. Надели пилотки, достали фотографии наших дедов, сварили солдатскую кашу с тушенкой, включили военные песни, смотрели парады предыдущих лет. Пусть дома, вернее, в деревне Шеманиха, откуда родом два наших предка-героя»", - рассказала многодетная мама Марина Исаева.

Еще одна многодетная семья – Зотовых – не просто приняла участие в акции "Бессмертный полк": старшие девочки пели с балкона своего дома песни в честь своего прадеда. Александр Никандрович Уставщиков служил во время Великой Отечественной войны матросом на крейсере "Максим Горький" и все 900 дней блокады оборонял героический Ленинград.

Видео по итогам акции можно посмотреть и скачать в открытом доступе на канале нижегородского ОНФ на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=DvnOPPYpB9Y и в социальной сети ВК https://vk.com/onf52?w=wall-85493421_3990