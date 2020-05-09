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Общество

Нижегородская область за сутки увеличила показатель тестирования на коронавирус на 3%

11 мая 2020 09:48  [375] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Более 116 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус, увеличив этот показатель за прошедшие сутки на 2,9% по сравнению с данными днем ранее. Такую информацию озвучил губернатор региона Глеб Никитин.

В Нижегородской области, по данным на 11 мая тесты на коронавирусную инфекцию сдали 116 762 человека.

Средний показатель тестирования вырос за сутки на 2,9% - до 3 645,5 человека на 100 тысяч населения. По абсолютному количеству тестов Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и входит в топ-15 регионов страны.

"Только за последние сутки тестирование прошли 3 326 человек", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.

"Благодаря тестам мы выявляем и тех людей, у которых болезнь протекает бессимптомно, - сказал ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин.

"Несмотря на большое количество проводимых тестов, вокруг нас все еще остается неопределенное число бессимптомных инфицированных - тех, кто не знают, что больны, и являются угрозой для окружающих. В этой связи хотелось бы еще раз напомнить о том, как важно соблюдать меры предосторожности при контакте с посторонними, чтобы обезопасить себя и своих близких и не допустить распространения коронавируса", - добавил он.

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