4 отличных способа получить скидки, сидя дома

Вам больше не нужно искать продавцов в торговых центрах, чтобы получить желаемые товары или услуги по сниженной цене. Карантин диктует новые правила поведения предпринимателей которые ведут частный бизнес в стране. Сегодня вы с легкостью можете найти великое множество скидочных программам, акций, лотерей, распродаж, конкурсов, презентаций в интернете, участвуя в которых вы можете получить больше чем заплатили, а в некоторых случаях, вообще, абсолютно бесплатно. В связи с пандемией у вас появилась отличная возможность найти собственные способы структурировать предложения которые принесут вам выгоду.

1. Получите скидку на досрочную оплату.

Некоторые розничные продавцы могут нуждаться в быстром возвращении оборотных средств. Они готовы предоставить вам скидки, чтобы поддерживать поток движения наличности. Условия оплаты могут быть указаны в договорах, но вы также можете спросить о скидках за досрочные платежи. Чтобы выяснить, имеет ли смысл для вас платить досрочно, сравните размер экономии, полученную в результате досрочного платежа. Если у вас есть средства и вы не подвергнете свой бюджет риску не выполнения других обязательств. В таком случае, оплатив этот счет досрочно, вы однозначно выиграете. Если ваши поставщики принимают онлайн-платежи, вы можете произвести платеж в максимально позднюю возможную дату оплаты, но при этом уложиться в сроки и потребовать скидку. Вы также можете получать вознаграждения по картам, такие как возврат денежных средств за соответствующие покупки или баллы за деловые поездки. Узнайте у поставщиков или посетите веб-сайты, разделы посвященные карточкам, чтобы узнать, какие продавцы принимают платежи по карточкам и на каких условиях. Убедитесь, что вы сможете оплатить остаток средств на карточке в установленный срок, чтобы избежать пени, начисления процентов, просроченных платежей и платы за обслуживание, которые могут свести на нет экономию средств за счет скидок при досрочной оплате. Кроме того, следите за лимитами ваших банковских карт и планируйте транзакции соответственно.

2. Используйте скидки, предлагаемые различными сервисами.

Чтобы получить скидку, достаточно просто зарегистрироваться на одном из скидочных сервисов таких как: PriceBye, Skidochnik, Biglion и многие другие. Там вы найдете скидки на различные товары, скидки на поездки, услуги и подарки. Некоторые услуги могут быть абсолютно бесплатны или доступны за номинальную разовую плату. Обратите внимание на предварительные скидки или предложения организованные в рамках этих программ. Например, некоторые компании предлагают скидки на свои услуги, оплаченные с помощью карты определенного банка. Чтобы получить скидку, прочитайте детали и условия предложения. Уточните все правила и ограничения перед размещением заказа, чтобы вам не пришлось разочароваться позже.

3. Покупайте оптом.

Многие продавцы имеют многоуровневые цены с автоматическими скидками при оптовых закупках. Они могут согласиться на скидки, если вы можете гарантировать определенный объем или предоставлять ценовые привилегии после того, как вы достигнете определенных, предварительно установленных уровней объема покупок. Спросите о ценах, основанных на объеме, и рассмотрите возможность объединения покупок, чтобы увеличить количество товаров, чтобы претендовать на скидки.

4. Договориться о скидках с продавцами.

Поговорите с продавцами о том, как вы можете получить скидку. Узнайте об условиях, которые могут привести к скидкам: например, увеличьте время выполнения заказа или доставки. Это позволит вам избежать оплаты срочной доставки или принять доставку в нерабочее время или течение более позднего периода.

5. Посмотрите на реальную стоимость, а не только скидки.

Обратите внимание на окончательную оценку. Некоторые покупатели воодушевлены получением 10-процентных скидок, но не могут получить доступ к опубликованным прайс-листам или получить четкую картину базовых цен. Цены со скидкой на продукты могут быть связаны с низкокачественными или откровенно плохими характеристиками, устаревшие товары, которые могут быть сняты с производства, или продукты без стандартных отраслевых гарантий. Остерегайтесь таких скидок.



Всегда отслеживайте изменение цен на интересующий вас товар перед покупкой. Если новая цена действительно соответствует заявленной скидке — то такая покупка будет выгодна для вас.

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