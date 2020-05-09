Топ-5 сериалов 2019 года

За последний год было выпущено много хороших сериалов, которые можно посмотреть. Все они разные по жанрам, имеют захватывающий сюжет, который держит до самой последней серии.

На первом месте оказался сериал «Ведьмак» в жанре фэнтези, боевик. Его выхода ждали многие. Здесь всего 8 серий, но смотрятся они как один большой фильм. Сериал снимали по книге Анджея Саковского. Однако, многие главного героя знают из компьютерных игр. Главный герой Геральд путешествует по миру и буквально за монету помогает людям избавится от монстров, которых невозможно представить. Посмотреть весь сезон можно на сайте thewitcher.fun.

Второе место занимает фантастический сериал с элементами боевика «Мандалорец». Сезон небольшой и скоро выйдет продолжение. Все фанатики «Звездных воинов» ждали выхода картины с замиранием сердца. Здесь описывается история таинственного незнакомца, который путешествует по галактике, разыскивает и убивает преступников. В один момент ему понадобились деньги, и он решился на дело, о котором мало что было известно. Его цель – малыш Йода. Вместо того, чтобы доставить его в назначенное место, он пропитывается любовью к этому милому созданию.

На третьем месте этого списка стала драматичная история «Чернобыль». За 5 серий вам расскажут историю про аварию, которая произошла в 1986 году. По рейтингам этот сериал обошел даже «Игру престолов». Многие критики не перестают обсуждать картину. Сериал получился скандальным и ведется много споров касательно достоверности и реалистичности сериала.

Сериал «Темные начала» занимает уверенное четвертое место. Это фантастическое приключение маленькой девочки Лиры, которая живет в Оксфорде и постоянно лезет не в свои дела. Однажды, ее лучшего друга похитили. Чтобы спасти его, она отправляется вслед за незнакомой женщиной. После Лира узнает о своих особенностях и предназначениях.

Завершает рейтинг сериал «Академия Амбрелла». После того как киностудии марвел и нетфликс перестали сотрудничать, людям стало мало историй про супергероев. Чтобы заполнить эту пустоту появилась эта картина. История о супергероях, приключениях, сражениях.

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