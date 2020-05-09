Топ-5 сериалов 2019 года

За последний год было выпущено много хороших сериалов, которые можно посмотреть. Все они разные по жанрам, имеют захватывающий сюжет, который держит до самой последней серии.
- На первом месте оказался сериал «Ведьмак» в жанре фэнтези, боевик. Его выхода ждали многие. Здесь всего 8 серий, но смотрятся они как один большой фильм. Сериал снимали по книге Анджея Саковского. Однако, многие главного героя знают из компьютерных игр. Главный герой Геральд путешествует по миру и буквально за монету помогает людям избавится от монстров, которых невозможно представить. Посмотреть весь сезон можно на сайте thewitcher.fun.
- Второе место занимает фантастический сериал с элементами боевика «Мандалорец». Сезон небольшой и скоро выйдет продолжение. Все фанатики «Звездных воинов» ждали выхода картины с замиранием сердца. Здесь описывается история таинственного незнакомца, который путешествует по галактике, разыскивает и убивает преступников. В один момент ему понадобились деньги, и он решился на дело, о котором мало что было известно. Его цель – малыш Йода. Вместо того, чтобы доставить его в назначенное место, он пропитывается любовью к этому милому созданию.
- На третьем месте этого списка стала драматичная история «Чернобыль». За 5 серий вам расскажут историю про аварию, которая произошла в 1986 году. По рейтингам этот сериал обошел даже «Игру престолов». Многие критики не перестают обсуждать картину. Сериал получился скандальным и ведется много споров касательно достоверности и реалистичности сериала.
- Сериал «Темные начала» занимает уверенное четвертое место. Это фантастическое приключение маленькой девочки Лиры, которая живет в Оксфорде и постоянно лезет не в свои дела. Однажды, ее лучшего друга похитили. Чтобы спасти его, она отправляется вслед за незнакомой женщиной. После Лира узнает о своих особенностях и предназначениях.
- Завершает рейтинг сериал «Академия Амбрелла». После того как киностудии марвел и нетфликс перестали сотрудничать, людям стало мало историй про супергероев. Чтобы заполнить эту пустоту появилась эта картина. История о супергероях, приключениях, сражениях.
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