Нижегородские малоимущие семьи могут начинать подавать заявки на бюджетные детские выплаты Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Органы социальной защиты населения Нижегородской области в мае начали прием заявок от малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, для получения ежемесячного пособия. Об этом сообщает региональное министерство социальной политики.

В Нижегородской области пособие смогут получить родители более 26 тысяч детей. Выплата будет производиться на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов в соотношении 74% на 26%.

Объем финансирования на 2020 год из федерального и областного бюджетов составит 1,235 млрд рублей из федерального бюджета и 456,43 млн рублей - из областного.

Как уточнили в министерстве, при обращении за данной мерой поддержки до 31 декабря 2020 года включительно пособие будет назначено с января 2020 года, но не ранее, чем ребенок достигнет возраста трех лет.

Обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства можно в электронном виде, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или интернет-портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области.