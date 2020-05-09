Последние новости рубрики Общество
11 мая 2020 10:31  [72] Нижегородские малоимущие семьи могут начинать подавать заявки на бюджетные детские выплаты
11 мая 2020 09:48  [374] Нижегородская область за сутки увеличила показатель тестирования на коронавирус на 3%
11 мая 2020 00:01  [1277] Грозовые дожди и резкие перепады температуры ожидают нижегородцев на текущей неделе
10 мая 2020 19:46  [14350] Стало известно, когда и какие магазины одежды и салоны красоты откроются в России первыми
10 мая 2020 19:45  [457] Десятки семей в Нижнем Новгороде, Балахне и Чкаловске стали участниками акции "Бессмертный полк в окнах"
10 мая 2020 19:33  [230] Малый и средний бизнес Нижегородской области с большой надеждой смотрит в будущее, - Павел Солодкий
10 мая 2020 19:14  [309] Сход грунта шириной около 30 метров произошел между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля
10 мая 2020 17:01  [420] Правительство Нижегородской области наградило полицейских за вклад в борьбу с коронавирусом
10 мая 2020 16:47  [299] Сходы грунта и оползни в Нижнем Новгороде могут продолжиться
10 мая 2020 16:42  [175] Искренне желаю, чтобы День Победы помнили всегда, - Александр Кузнецов
Общество

Нижегородские малоимущие семьи могут начинать подавать заявки на бюджетные детские выплаты

11 мая 2020 10:31  [72] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Органы социальной защиты населения Нижегородской области в мае начали прием заявок от малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, для получения ежемесячного пособия. Об этом сообщает региональное министерство социальной политики.

В Нижегородской области пособие смогут получить родители более 26 тысяч детей. Выплата будет производиться на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов в соотношении 74% на 26%.

Объем финансирования на 2020 год из федерального и областного бюджетов составит 1,235 млрд рублей из федерального бюджета и 456,43 млн рублей - из областного.

Как уточнили в министерстве, при обращении за данной мерой поддержки до 31 декабря 2020 года включительно пособие будет назначено с января 2020 года, но не ранее, чем ребенок достигнет возраста трех лет.

Обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства можно в электронном виде, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или интернет-портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph