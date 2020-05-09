Основные преимущества металлосайдинга

На рынке отделочных материалов довольно много вариантов, но среди всех особенно выделяется металлосайдинг. Его используют для отделки фасадов частных домов, коммерческих зданий и других сооружений. Этому есть простое объяснение.

Долгий срок службы и отличная прочность. Такой сайдинг легко может выдержать удары тяжелыми предметами, ветками деревьев и т.п. Материал в несколько раз прочнее винила, дерева, кирпича и даже алюминия. Металлосайдинг рекомендуют к применению в районах, где чаще всего происходят катаклизмы. С течением времени материал не станет хрупким. На протяжении всего срока эксплуатации его свойства остаются прежними.

Небольшое техническое обслуживание. Большинство пыли, грязи легко смываются дождем. Но иногда лето случается сухое, тогда можно использовать обычный садовый шланг, чтобы смыть весь мусор.

Устойчивость к насекомым. Так как материал является неорганическим, то не привлекает насекомых и грызунов, которые могли бы повредить покрытие. По этой же причине сайдинг не будет гнить.

Устойчивость к огню. Сайдинг из металла не может воспламенятся, не горит и даже не будет плавится. Поэтому это отличная защита вашего дома. Даже если вы решите поставить мангал близко к дому, то отделка никаким образом не пострадает.

Сохранение цвета. Если сравнивать с аналогичным алюминиевым сайдингом, то со временем сталь не будет менять цвет. Алюминий выцветает на солнце и меняет текстуру. Это не страшно металлосайдингу.

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Кроме этого можно отметить экологичность материала. Конечно, он не идеально экологичен, но не выделяет вредных, токсичных веществ, поэтому безопасный для человека и животных. В продаже имеется больше сотни цветов и видов металлосайдинга. Очень популярными стали имитация дерева, кирпича, камня. Этот материал подходит не только для отделки фасадов. Им можно обустроить мансарду, террасу. Металлосайдинг – отличное решение, чтобы защитить дом от вредных воздействий и создать красивый внешний вид.

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