Противопожарные преграды: разновидности и особенности

Огонь всегда достаточно быстро распространяется по всем помещениям, при этом возгорание часто возникает внезапно. Для того чтобы предотвратить распространение огня по всему сооружению используют противопожарные ворота и шторы.

Разновидности противопожарных конструкций

Противопожарные преграды – это специальные конструкции, использующиеся для ограниченного распространения возгорания. Обычно устанавливают между разными помещениями.

Противопожарные преграды классифицируются в зависимости от характера распространения огня на:

Общие преграды. Такие конструкции необходимы при объемном возгорании. Обычно под этими изделиями подразумевают стены, перегородки, панели, перекрытия и пр. Местные преграды. Эти конструкции необходимы для остановки распространения огня по различным поверхностям. Обычно для этого используют огнеупорные двери, шторы, ворота, люки и пр.

Противопожарные шторы

Противопожарные шторы – это конструкция, предназначенная для препятствия распространения продуктов горения сквозь проемы. В отличие от противодымных экранов, шторы используются в качестве преграды для распространения огня в смежные комнаты.

Кроме того, противопожарные шторы полностью перекрывают проем в преграде, тем самым обеспечивая необходимый уровень огнестойкости. Таким образом, изделие позволяет сконцентрировать все продукты горения в одном месте.

К основным преимуществам противопожарных штор относят:

Минимальное количество используемого места. В отличие от подъемных противопожарных изделий, шторы не занимают большое количество пространства в помещении. Возможность использовать в качестве перекрытия. Противопожарные шторы используются для разделения помещения на несколько частей. Кроме того, если полотно достаточно тонкое, то для увеличения толщины конструкции используют сразу несколько изделий. Незначительные изменения в интерьере. Противопожарные шторы отличаются своим простым дизайном, поэтому практически никак не меняют внешний вид помещения. Кроме того, конструкцию часто можно покрасить в необходимый цвет.

Единственный "минус" такого изделия – все работы, связанные с обслуживанием, установкой и ремонтом, должны осуществлять исключительно специалисты в этом деле.

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