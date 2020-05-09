Противопожарные преграды: разновидности и особенности

Огонь всегда достаточно быстро распространяется по всем помещениям, при этом возгорание часто возникает внезапно. Для того чтобы предотвратить распространение огня по всему сооружению используют противопожарные ворота и шторы.
Разновидности противопожарных конструкций
Противопожарные преграды – это специальные конструкции, использующиеся для ограниченного распространения возгорания. Обычно устанавливают между разными помещениями.
Противопожарные преграды классифицируются в зависимости от характера распространения огня на:
Противопожарные шторы
Противопожарные шторы – это конструкция, предназначенная для препятствия распространения продуктов горения сквозь проемы. В отличие от противодымных экранов, шторы используются в качестве преграды для распространения огня в смежные комнаты.
Кроме того, противопожарные шторы полностью перекрывают проем в преграде, тем самым обеспечивая необходимый уровень огнестойкости. Таким образом, изделие позволяет сконцентрировать все продукты горения в одном месте.
К основным преимуществам противопожарных штор относят:
Единственный "минус" такого изделия – все работы, связанные с обслуживанием, установкой и ремонтом, должны осуществлять исключительно специалисты в этом деле.
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