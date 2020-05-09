Канальный вентилятор: разновидности, особенности, преимущества, основные параметры при выборе

Каждое помещение обязано иметь качественную вентиляционную системы. Для ее создания необходимо подобрать хорошие канальные вентиляторы, которые есть на сайте: https://ventustanovka.ru/kanalnye-ventilyatory/.

Разновидности изделий

В вентиляционной системе важную роль играют канальные вентиляторы, которые осуществляют приток и вытяжку воздуха через систему каналов. Сейчас в магазинах встречаются три основные разновидности этого изделия:

Квадратные. Такие изделия устанавливаются в квадратную вентиляционную систему. Довольно редко используются, ведь для производства необходим большой расход материала. Круглые. Самая популярная разновидность канальных вентиляторов, благодаря своему минимальному сопротивлению и практичности изделия. Прямоугольные. Обычно используются в тех местах, где минимальное пространство между потолком.

Принцип работы этого устройства построен на том, что под воздействием давления в полость решетки засасывается воздух. Дальше воздушный поток перемещается по каналам, где уже создается более высокое давление. Таким образом воздух перемещается по всем каналам в нужном направлении.

Достоинства устройства

К основным преимуществам изделия относят:

Простота и универсальность монтажа. Канальный вентилятор можно установить практически в любом месте, при этом не нужна помощь специалиста. Минимальное обслуживание. Чтобы устройство нормально функционировало, достаточно пару раз в год очищать корпус от пыли и грязи. Беспрерывность работы. Данное устройство способно работать продолжительный период времени в выбранной мощности.

Единственный недостаток – устройство не используется для фильтрации.

Для того чтобы подобрать канальный вентилятор, обращают внимание на следующие характеристики:

Размеры изделия. Наличие защиты от пыли и влаги. Мощность и производительность. Уровень шума. Наличие дополнительных функций.

Канальный вентилятор – важная часть вентиляционной системы, от которого зависит качество воздухообмена в помещении.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.