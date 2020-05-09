Россияне получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, - Владимир Путин Общество

Президент страны Владимир Путин обещал жителям России выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Об этом глава государства заявил в обращении к россиянам в эфире Первого канала.

Президент сказал, что разовая выплата будет осуществляться с 1 июня текущего года. Для получения этих денег необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг или отделение Пенсионного фонда без сбора дополнительных справок или документов.

Глава государства добавил, что данную господдержку получат около 27 млн российских детей.