Теплоизоляционные маты Basfiber

Уникальная структура базальтовых матов Basfiber позволяет успешно применять их для огнезащиты различных объектов, а также использовать в качестве теплоизоляционного материала для утепления зданий и инженерных систем.
Базальтовое волокно, используемое для изготовления матов, обладает уникальными эксплуатационными характеристиками, обусловленными натуральным происхождением сырья. Среди многочисленных преимуществ этого материала можно выделить следующие:
Применение современных технологий и оборудования позволяет изготавливать довольно большой ассортимент продукции, различающейся по своим свойствам и сфере применения. Технологический процесс изготовления матов из базальта включает дробление сырья и его плавление при температуре 1500С, во время которого формируются волокна заданной длины и толщины. В дальнейшем эти волокна соединяются между собой различными способами, что позволяет создавать изделия с отличающимися эксплуатационными характеристиками. Компания «Базкорд» предлагает потребителям несколько видов базальтовых матов Basfiber:
При выборе той или иной разновидности теплоизолирующего материала следует учитывать условия эксплуатации на конкретном объекте, требования, выдвигаемые к утеплителю, а также его основные свойства. Чаще всего маты Basfiber применяют в строительстве, для термоизоляции бань и саун, для повышения огнестойкости строительных конструкций, в химической и энергетической промышленности. Наравне с утепляющими способностями эти изделия показывают свою эффективность для защиты от шума, что позволяет их применять для звукоизоляции всевозможных агрегатов и механизмов.
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