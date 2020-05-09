Теплоизоляционные маты Basfiber

Уникальная структура базальтовых матов Basfiber позволяет успешно применять их для огнезащиты различных объектов, а также использовать в качестве теплоизоляционного материала для утепления зданий и инженерных систем.

Преимущества утеплителя из базальта

Базальтовое волокно, используемое для изготовления матов, обладает уникальными эксплуатационными характеристиками, обусловленными натуральным происхождением сырья. Среди многочисленных преимуществ этого материала можно выделить следующие:

стойкость к агрессивным химическим веществам, что позволяет применять маты из базальта на промышленных предприятиях;

водоотталкивающая способность волокон препятствует появлению гнили, плесени, болезнетворных микроорганизмов, для жизнедеятельности которых необходима повышенная влажность;

устойчивость к высоким температурам, позволяющая применять базальтовые маты при температурах, достигающих 700-900оС;

низкая теплопроводность и паропроницаемость, чему способствует пористая структура материала

стойкость к механической деформации — волокна выдерживают значительные нагрузки на разрыв и на сжатие, способны восстанавливать первоначальную форму после устранения внешнего воздействия.

Разновидности базальтовых утеплителей

Применение современных технологий и оборудования позволяет изготавливать довольно большой ассортимент продукции, различающейся по своим свойствам и сфере применения. Технологический процесс изготовления матов из базальта включает дробление сырья и его плавление при температуре 1500С, во время которого формируются волокна заданной длины и толщины. В дальнейшем эти волокна соединяются между собой различными способами, что позволяет создавать изделия с отличающимися эксплуатационными характеристиками. Компания «Базкорд» предлагает потребителям несколько видов базальтовых матов Basfiber:

иглопробивные нефольгированные - связующим компонентом являются микроиглы, соединяющие отдельные слои материала между собой.

иглопробивные фольгированные - в качестве основы используется фольга, выполняющая экранирующую функцию.

При выборе той или иной разновидности теплоизолирующего материала следует учитывать условия эксплуатации на конкретном объекте, требования, выдвигаемые к утеплителю, а также его основные свойства. Чаще всего маты Basfiber применяют в строительстве, для термоизоляции бань и саун, для повышения огнестойкости строительных конструкций, в химической и энергетической промышленности. Наравне с утепляющими способностями эти изделия показывают свою эффективность для защиты от шума, что позволяет их применять для звукоизоляции всевозможных агрегатов и механизмов.

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