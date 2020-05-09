Советы по выбору чехла для гитары

Гитаристы зачастую выбирают высококачественные и надежные чехлы для гитар. При этом на чехол для гитары цена может быть абсолютно любой, но для успешной покупки изделия важно учитывать его качество и практичность, особенности дизайнерского исполнения.



Чаще всего для создания чехлов применяется прочная, плотная ткань синтетического типа, а именно – нейлон. Нужно отметить, что нейлонные чехлы идеально проявляют устойчивость даже перед неблагоприятными погодными условиями. Наиболее практичными цветами являются черный, серый. Более светлые чехлы могут с легкостью загрязняться. Именно по этой причине гитаристы зачастую выбирают черные модели чехлов.

Желательно обратить повышенное внимание на качество швов, чтобы лямки и ручки не отрывались в самый неподходящий момент. Швы должны отличаться аккуратным и ровным исполнением. При этом нити, которые используются для создания чехлов, должны быть прочными и толстыми. Важно понимать, что чехол сможет прослужить несколько лет только, если производитель использует качественные швы.

Выбирая чехол, желательно позаботиться об успешной реализации утепления. Резкие температурные перепады опасны для музыкальных инструментов, поэтому чехол должен быть утепленным. В подкладке должно присутствовать 20-25 миллиметров поролона, чтобы температурные колебания были не такими заметными. Одновременно с этим целесообразно выбирать очень толстые чехлы, ведь их транспортировка будет неудобной.

Выбирая чехлы, также важно определиться с особенностями лямок и ручек. Например, при наличии широких и мягких лямок будет меньше уставать спина. Боковая ручка реализована на всех моделях, а на лицевой части ручка будет незаменимой при поездке в общественном транспорте в стоячем положении.

Чехол должен быть сделан на достойном уровне даже внутри, причем особенно важными будут уплотненные вставки в нижней части и в районе головки грифа, карманы для переноски различных важных деталей. Желательно выбирать модель с большими карманами, причем их должно быть не меньше трех.

Выбирая чехол для гитары, нужно убедиться в том, что он оказывается не только красивым, но и удобным, качественным и практичным.

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