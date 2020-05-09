Выбираем имена для мальчиков и девочек

Родители должны позаботиться о том, чтобы выбирать красивое и благозвучное имя своему ребенку. Каждое имя состоит из различных звуков, поэтому оно определяет особенное влияние на носителя и окружающих людей. Некоторые имена звучат твердо, поэтому они могут подчеркивать самостоятельность и решительность человека. Обладатели мягко звучащих имен обладают спокойным характером. Также существуют нейтральные имена, причем их носители могут быть уравновешенными и в меру настойчивыми. Все желающие при желании могут узнать более подробно относительно правильного выбора имен, ведь от этого может зависеть, какой будет судьба человека.

Нужно понимать, что имя должно легко произноситься и хорошо выговариваться даже с отчеством.

Нежелательно давать имена умерших родственников, в том числе бабушек и дедушек. Малыш может получить в наследство определенную долю характерных черт, причем плохое всегда передается легче.

Нежелательно называть детей труднопроизносимыми именами и в честь знаменательных событий, людей. В противном случае имя может в дальнейшем затруднить жизнь человека. Также нежелательно выбирать имена героев сериалов, известных писателей и науки. Порой родители забывают о том, что с неправильно подобранным именем ребенку будет затруднительно жить.

Люди при выборе имен для своих детей зачастую руководствуются церковным календарем, астрологическими трактованиями имен. Порой такой подход может быть правильным, если имя подходит малышу.

Также можно отметить следующие тенденции при выборе имен для девочек и мальчиков:

Некоторые люди по-прежнему ориентируются на этнику и старину. На волне патриотизма модными вновь стали старинные имена, которые существуют с периода Киевской Руси.

Культурная глобализация приводит к унифицированности мировой культуры. По этой причине родители зачастую выбирают для своих детей интернациональные имена.

Классика. Такие классические имена не теряют лидирующих позиций в постсоветских странах.

Подобрав имя для девочки или мальчика, которое звучит благозвучно и сочетается с отчеством, можно подчеркнуть черты характера ребенка и существенно упростить ему жизнь.

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