Рекомендации по выбору кофе в зернах

Зерновой кофе пользуется удивительной популярностью, причем он может представлять собой арабику или робусту. Арабика гарантирует придание напитку утонченного вкуса, изысканного аромата. С помощью этого сорта напиток станет бодрящим и порадует мягким вкусом. Послевкусие может быть шоколадным, кремовым или ореховым. Робуста хороша, но только при смешивании с арабикой, ведь она придает напитку плотность и горчинку, устойчивую пенку. Если выбирать кофе только из робусты, то он получится слишком крепким и будет содержать в 3 раза больше кофеина. Если перейти по ссылке, можно выбрать достойный кофе в магазине CoffeeLB.

Особенности предлагаемых видов кофе:

Состав из 100% арабики зачастую представляет собой смесь кофейных зерен с различных континентов. Напиток порадует мягким вкусом и наличием приятной кислинки. Один из самых популярных вариантов – это 90% арабики и 10% робусты. Такой кофе может отменно бодрить. Также можно выбирать кофе с 80% арабики и 20% робусты. Напиток будет отличаться легкой кислинкой и практически не уловимой горчинкой. Он подходит для приготовления крепкого эспрессо. 70% робусты и 30% арабики не будет кислить. Напиток порадует гармонией горечи и сладости.

Натуральный кофе может сохраняться до 2 лет, сохраняя первоначальные особенности. Самое важное – это исключить влияние на кофейные зерна источников с ярко выраженными запахами.

Выбирая кофе, также желательно определиться с оптимальным уровнем обжарки. Кофейные зерна без обжарки обладают светло-зеленым цветом, но он в дальнейшем изменяется при обжаривании. Производители ориентируются на 10 степеней термической обработки. Сильно обжаренные зерна будут пахнуть насыщенно. Обжарка бывает светлой, универсальной, сильной. При этом универсальная обжарка подходит для кофе, который получен в Колумбии, Эфиопии, Коста-Рике и Бразилии. Сильная обжарка позволяет напитку раскрыть шоколадный привкус с ощутимой горчинкой, порадовать насыщенным ароматом, но она подходит для сортов из Гватемалы, Кубы и некоторых бразильских.

Каждая страна предлагает особенные кофейные зерна, ведь их вкус и аромат во многом зависит от климатических особенностей. Лидером на мировом рынке является Бразилия, причем она предлагает поистине достойные зерна кофе. Также можно выбирать сорта из Колумбии, Коста-Рики, Эфиопии. Желательно выбирать кофе из известных стран-производителей.

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