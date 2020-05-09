Отличные квартиры в Сочи для аренды

Сочи – это популярный курортный город в России, причем здесь можно выбирать различные апартаменты для их предстоящей аренды. Планируя снять квартиру в городе Сочи, нужно внимательно изучить особенности предлагаемого жилья, чтобы выбрать подходящий вариант по доступной стоимости.

Квартира в центре в аренду

Эти апартаменты располагаются в центре Сочи, поэтому отмечается близкое расположение нескольких супермаркетов, небольшого рынка. При желании туристы могут прогуляться до верхней части Дендрария, Зимнего театра или японского садика.

Общая площадь однокомнатной квартиры составляет 35 квадратных метров. При этом спальня является непроходной, а кухня может порадовать своей просторностью.

В квартире располагается современная мебель и бытовая техника. Для удобства проживающих доступны кондиционер, стиральная машинка, микроволновая печь.

Апартаменты в ЖК «КАРАТ»

Квартира располагается в современном доме, и она полностью меблирована с учетом потребностей будущих проживающих. К тому же жилье может порадовать дорогостоящим ремонтом и итальянской мебелью. Из каждой комнаты открывается живописная панорама черноморского побережья, а также можно увидеть Кавказские горы. Апартаменты можно снять, как минимум, на 6 месяцев. Краткосрочная аренда не предусмотрена.

Элитная квартира в Александрийском Маяке

Площадь жилья составляет 150,1 квадратных метров. К тому же есть подсобное помещение с отдельным выходом. Нужно отметить красивый внешний вид квартиры, причем даже потолки везде являются фигурными. В центральном холе реализован уникальный потолок в виде звездного неба. Все помещения успешно меблированы, поэтому можно отметить высокий уровень комфорта для большинства людей, которые заинтересованы в аренде. Из спальни открывается красивый вид на море и аквапарк.

Квартира на Ривьере

Современное жилье располагается в центральной части курортного города. Предлагаемые апартаменты радуют высоким уровнем комфорта, хотя общая площадь составляет 25 квадратных метров. Квартира находится на 2 этаже и отличается дизайнерским ремонтом. Однако основным преимуществом является выгодное расположение предлагаемого жилья для аренды.

Обзор квартир предоставлен

АН «Винсент Недвижимость»

www.vincent-realty.ru

г. Сочи, ул. Несебрская, 6

г. Москва, ул. Трубная, 12

8 800 333 97 97

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.