Почему ответчику лучше быть на заседании суда

Привести к таким последствиям, как рассмотрение дела в суде, могут разные обстоятельства и события. Но как бы то ни было, если дело попало в суд, избежать его рассмотрения невозможно. Хотя нужно заметить, что многие люди, являющиеся ответчиками в суде, в некоторой степени вздохнули свободно, как только из-за карантина, произошло закрытие всех в стране государственных учреждений.

Но это уже в прошлом. Теперь же работа судов вновь возобновилась в обычном режиме. Об этом сообщает Центр экспертиз "Ceur.ru". Поэтому рассчитывать на дальнейшее отложение рассмотрения дела в суде не следует. И уже сейчас можно сказать, что многие ответчики не очень то и рады восстановлению работы режима судов. Желая избежать приближающегося наказания, многие из них просто отказываются посещать в назначенный день суд. Но стоит ли это делать, и чем может грозить?

Избежать предначертанного не всегда возможно

Нужно признать, что игнорирование судебных заседаний в некоторой степени помогает добиться ответчику задуманной цели. А именно, отложение рассмотрения дела. Но подобные действия лишь временно помогают. Конечно, суд идет на уступки, и если ответчика не было по важным причинам в день рассмотрения дела, то это будет учтено. В ином случае, игнорирование судебного рассмотрения дела, закончится тем, что оно будет проведено без присутствия на этом процессе ответчика.

А это означает, что даже защитить он себя не сможет. И хотя причин, из-за которых он мог оказаться в такой ситуации существует немалое количество. Лучше не играть с законом, и своевременно посещать суд. В ином случае, наказание может оказаться в разы строже.

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