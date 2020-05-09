Где выгодно купить керамическую плитку с доставкой

Интернет-магазин «Керама-на-Дом» предлагает более десяти тысяч наименований плиточных материалов для облицовки и отделки. На сайте можно купить керамическую плитку разных видов. Продукция сертифицирована, отвечает высоким требованиям качества и эксплуатационной надежности. Компания работает в таких городах, как Ангарск, Иркутск, Улан-Удэ.

Основные предложения

Керамическая плитка.

Мозаичные материалы.

Керамогранитная плитка.

Сопутствующие товары.

Сантехническое оборудование и приборы.

Мебель для ванной комнаты.

Напольные покрытия.

Некоторые наименования продукции можно приобрести дешевле по акции или со скидкой. Такие товары можно найти в соответствующем разделе магазина. Каждое наименование снабжено описанием и фото. К позициям товаров указана стоимость, эксплуатационные и технические характеристики, дополнительные данные. Этой информацией можно воспользоваться для сравнения изделий между собой по разным критериям. Например, размерам, фактуре поверхности, оттенку и пр. На основе чего потребитель может делать выбор в пользу того или иного решения.

На сайте имеются возможности для подбора плиточных материалов по определенным параметрам. На сайте представлены разные коллекции плитки. Ассортимент постоянно пополняется новыми поступлениями. Бесплатная доставка действует по Ангарску и Иркутску. Возможен самовывоз. Оплату можно внести безналичным переводом на расчетный счет, в фирменном салоне компании, онлайн переводом с банковской карты на сайте магазина.

Выбор керамической плитки

В магазине представлены разные плиточные материалы. Основным предложением является керамическая плитка. На сайте представлена продукция таких производителей, как Kerama Marazzi, Pamesa, Colorker, Kerlife, Vitra. В наличии плитка для пола и стен, ванной и кухни, бассейна и крыльца, гостиной и коридора, общественных помещений и пр. В наличии плиточная керамика с матовой и глянцевой поверхностью, а также полированной и структурированной.

Консультации предоставляет по телефону менеджер, контактные данные указаны на сайте.

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