Поставки металлопроката в Новокузнецке

Металлобаза «СтальСервис» предлагает широкий ассортимент металлопроката. Например, у нее имеется в наличии арматурная сетка. Она представлена вариантами различных типоразмеров, с ячейками разных размеров. Проволока создана из проволоки разной толщины. В каталоге также представлены другие виды металлопроката. Продукция сертифицирована и отвечает высоким требованиям качества и эксплуатационной надежности.

Основные предложения

Арматура.

Швеллер.

Профильная труба.

Стальная труба.

Листовой металл.

Стальной уголок.

Сетка.

В наличии профильные, бесшовные и электросварные трубы. Изделия изготовлены из качественных стальных сплавов. Компания продает металлопрокат в розницу и оптом, по городу действует бесплатная доставка. На ее сайте представлена подробная информация о каждом виде продукции.

Достаточно определиться с выбором, сравнивая подходящие наименования между собой по техническим и эксплуатационным характеристикам, стоимости и пр. Затем заказать звонок на сайте или позвонить по телефону, указанному на нем. Менеджер компании проконсультирует и предоставит необходимую информацию. Заказ можно сделать непосредственно по телефону. После оплаты его доставят клиенту. Заказ также можно оплатить при получении.

Достоинства

Широкий ассортимент разных видов металлопроката.

Выгодные цены, гибкое ценообразование.

Бесплатная доставка по Новокузнецку.

Выгодные оптовые и розничные расценки.

Возможна доставка в другие города юга Кузбасса. Металлопрокат продается в метрах и тоннах. В услуги входит резка и гибка металла, труб. Оплатить заказ можно наличным и безналичным расчетом, с помощью банковских карт. Компания работает с частными и юридическими лицами. Бесплатная доставка предоставляется только розничным покупателям и только в определенных городах Кузбасса (с подробной информацией стоит ознакомиться на сайте). Оптовые поставки оплачиваются отдельно, стоимость доставки зависит от удаленности объекта и веса металлопроката.

Консультации предоставляет менеджер по телефону, контакты указаны на сайте.

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