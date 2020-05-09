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Поставки металлопроката в Новокузнецке

12 мая 2020 12:07  [51]

Металлобаза «СтальСервис» предлагает широкий ассортимент металлопроката. Например, у нее имеется в наличии арматурная сетка. Она представлена вариантами различных типоразмеров, с ячейками разных размеров. Проволока создана из проволоки разной толщины. В каталоге также представлены другие виды металлопроката. Продукция сертифицирована и отвечает высоким требованиям качества и эксплуатационной надежности.

Основные предложения

  • Арматура.
  • Швеллер.
  • Профильная труба.
  • Стальная труба.
  • Листовой металл.
  • Стальной уголок.
  • Сетка.

В наличии профильные, бесшовные и электросварные трубы. Изделия изготовлены из качественных стальных сплавов. Компания продает металлопрокат в розницу и оптом, по городу действует бесплатная доставка. На ее сайте представлена подробная информация о каждом виде продукции.

Достаточно определиться с выбором, сравнивая подходящие наименования между собой по техническим и эксплуатационным характеристикам, стоимости и пр. Затем заказать звонок на сайте или позвонить по телефону, указанному на нем. Менеджер компании проконсультирует и предоставит необходимую информацию. Заказ можно сделать непосредственно по телефону. После оплаты его доставят клиенту. Заказ также можно оплатить при получении.

Достоинства

  • Широкий ассортимент разных видов металлопроката.
  • Выгодные цены, гибкое ценообразование.
  • Бесплатная доставка по Новокузнецку.
  • Выгодные оптовые и розничные расценки.

Возможна доставка в другие города юга Кузбасса. Металлопрокат продается в метрах и тоннах. В услуги входит резка и гибка металла, труб. Оплатить заказ можно наличным и безналичным расчетом, с помощью банковских карт. Компания работает с частными и юридическими лицами. Бесплатная доставка предоставляется только розничным покупателям и только в определенных городах Кузбасса (с подробной информацией стоит ознакомиться на сайте). Оптовые поставки оплачиваются отдельно, стоимость доставки зависит от удаленности объекта и веса металлопроката.

Консультации предоставляет менеджер по телефону, контакты указаны на сайте.

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