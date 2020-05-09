О чем нужно знать, прежде чем открывать хостел?

Хостел – хорошая возможность открыть гостиничный бизнес с небольшими вложениями. В статье мы рассмотрим, какие документы понадобится собрать для открытия, что должно быть в современном хостеле, как найти постояльцев и другие нюансы бизнеса.

Какие документы нужно собрать

Для ведения легального бизнеса с перспективой дальнейшего развития, необходимо зарегистрировать свой бизнес.

Вам понадобится:

· документ, свидетельствующий о регистрации ИП или ООО;

· регистрация в налоговой;

· разрешение от санэпидемстанции и пожарной службы;

· документы на собственность (если вы являетесь владельцем помещения) или договор аренды.

· договор со службами, которые вывозят бытовые отходы.

Это основной перечень документов. В зависимости от города или времени открытия список документов может меняться. Мы рекомендуем проконсультироваться с юристами, которые знают обо всех нюансах и тонкостях.

Что должно быть в современном хостеле

Хостел – это бюджетное место для ночлега. Но это не значит, что для его работы достаточно купить пару коек и переклеить обои в помещении. Современный хостел должен быть хорошо обустроен.

Минимальный список необходимых вещей:

· Хорошая мебель. Оборудованные кровати с ортопедическими матрасами, удобные диваны или стулья для общей зоны, шкафы для личных вещей с локером.

· Хорошо обустроенная кухня со всем необходимым: варочная поверхность, холодильник, микроволновка, чайник, посуда и т.д.

· Чистые санузлы, соответствующие принятым нормам.

· Бытовая техника. Стиральная машинка, утюг, фен и т.д. Все, что необходимо для удобства постояльцев.

· Бесплатное постельное белье и полотенце. Согласитесь, брать с собой в путешествие постельное белье не очень удобно. Выдавайте чистый комплект при заселении и ваши гости будут вам благодарны.

· Бесплатный WI-FI. Современные люди не могут обойтись без интернета. Он необходим им для работы, отдыха или общения с близкими. Не требуйте дополнительную плату за использование интернета, иначе ваши постояльцы найдут другое место для проживания.

Это пожалуй минимум для современного хостела. А если вы хотите выделиться среди конкурентов, придумайте что-то необычное. Например, игровую комнату, бесплатные завтраки, услуги гида и т.д. И не забывайте о чистоте. Все вокруг должно сиять чистотой и быть аккуратным.

Какое помещение выбрать

Выбор помещения зависит от количества гостей, которое вы планируете принимать. По закону, на одну одноярусную или двухъярусную кровать необходимо минимум 5 кв.м. Таким образом, чтобы разместить 10 человек на двухъярусных кроватях, площадь комнаты должна быть 25 кв.м. А для одноярусных – 50 кв.м.

Подбирая помещение, обратите внимание на его состояние. Нужна ли перепланировка? Во сколько вам обойдется ремонт? Обязательно проверьте проводку, так как она должна будет выдерживать большую нагрузку.

Что касается локации, идеальный вариант – хостел в центре у метро. Преимущества такого расположения очевидны:

· туристы легко смогут найти хостел;

· удобная транспортная развязка;

· рядом с хостелом находятся достопримечательности и развлекательные заведения.

Харьковский Central Hostel расположен поблизости к метро в центре города. Такая удобная локация привлекает постояльцев, которые приехали в город отдохнуть (благодаря близости к туристическим объектам) и тех, кто здесь по делам (благодаря удобной транспортной развязке).

Первоначальные вложения

Открывая хостел, вам понадобится сделать ряд серьезных вложений:

1. Покупка или аренда недвижимости. Если вы планируете арендовать помещение, заключайте контракт не меньше, чем на 5 лет. Чтобы окупиться и начать приносить прибыль бизнесу нужно время,

2. Ремонт и оформление. Популярностью пользуются места с оригинальным дизайном. Например, Central Hostel оформлен известным харьковским дизайнером по мотивам работ Сальвадора Дали.

3. Мебель, сантехника и бытовые приборы. Укомплектуйте хостел всем необходимым для комфортного пребывания гостей.

4. Постельное белье, полотенца, тапочки.

5. Посуда.

Это то, что позволит вашим гостям чувствовать себя как дома. По желанию, вы можете расширить список. Мы не приводим конкретных цен, так как многое зависит от времени и города, в котором вы планируете открывать бизнес.

Ежемесячные расходы

Постоянные расходы включают затраты на:

· персонал;

· коммунальные платежи;

· налоги;

· оплату телефона и интернета;

· расходные материалы (мыло, лампочки, туалетные принадлежности, чай и т.д.);

· реклама.

Также стоит ежемесячно откладывать определенную сумму, которая может понадобиться на устранение мелких неисправностей и текущий ремонт.

Сколько времени нужно, чтобы хостел окупился

Чтобы рассчитать срок окупаемости, разделите инвестиционные затраты на плановую годовую прибыль. Инвестиционные затраты включают: покупку недвижимости, первоначальные вложения и ежемесячную плату. При расчетах учитывайте также, что средняя загруженность хостелов составляет около 60 %. Чем выше загруженность, тем быстрее ваш бизнес окупится и начнет приносить прибыль.

Как искать клиентов

Для продвижения бизнеса, понадобится вложить средства в рекламу. Услуги хостелов продвигают несколькими способами:

· Интернет реклама. Создайте информативный, удобный и красивый сайт и рекламируйте его в поисковых системах. Важно, чтобы сайт предлагал интерфейс на нескольких языках, как это сделали на сайте Central Hostel.

· Социальные сети. Создайте собственную страничку и займитесь продвижением там. Используйте таргетированную рекламу. Предлагайте пользователям скидки.

· Реклама на международных сервисах бронирования. Например, Booking, TripAdvisor и т.д. Хороший рейтинг и положительные отзывы дадут вам приток заказов.

Со временем, когда вы заработаете хорошую репутацию, вашей основной рекламой станут довольные клиенты, которые будут рекомендовать ваш хостел знакомым.

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