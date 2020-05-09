Выбираем удобное кресло для работы

При обустройстве любого помещения, будь то квартира или офис, большая часть бюджета уходит на покупку мебели. Хорошая мебель – залог здоровья. Неважно где вы работаете в офисе или дома, правильное, комфортное кресло должно быть. Большой выбор представлен на сайте https://omb.by, а о том как правильно выбрать, будет рассказано ниже.

Наличие синхромеханизма. Если вы не слышали о таком механизме, то наверняка ощущали. Если сиденье и спинка вместе повторяют движения сидящего человека, то синхромеханизм есть. Эта функция очень полезна для спины, так как соприкосновение не теряется, позвоночник находится в расслабленном состоянии, мышцы тоже не напряжены. Без этого устройства кресло просто превращается в мягкий стул.

Сопротивление спинки. Каждый человек имеет индивидуальное строение, вес и рост. Из этого следует, что каждый по-разному оказывает воздействие на спинки. Ее сопротивление должно быть соразмерно. В противном случае хрупкая девушка будет сидеть как солдатик и просо не сможет побороть спинку кресла, а мужчины будут постоянно в расслабленном состоянии, что тоже не очень хорошо. Во всем должен быть баланс и хорошо если кресло имеет регулировку этого параметра.

Глубина сиденья. Согласно правилам, расстояние от края сиденья до сгиба в области колена должно быть равно ширине ладони. Поэтому регулировка глубины сиденья важна и должна быть. Если это расстояние будет меньше, то вы будете постоянно сползать, а если больше, то утопать. Все это заставит вас лишний раз напрягаться.

Подлокотники. Будет большой ошибкой, если вы купите кресло без подлокотников. Производители просто хотят сэкономить и поэтому избавляются от них. Подлокотник должен находится на уровне стола, тогда руки всегда будут расслаблены. Если их нет, то весь день руки будут напрягаться. Возможно за пару часов вы и не заметите сильного напряжения, но за 8-10 рабочих часов точно пострадаете.

Высота спинки. Хорошо, если высота спинки будет регулироваться, тогда будет более плотное соприкосновение с поверхностью. Чем оно больше, тем расслабленная поза.

Заранее продумав эти мелочи, можно выбрать хорошее кресло, которое на протяжении всего рабочего дня будет помогать, а не доставлять неудобства.

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