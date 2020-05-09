Выбираем штабелеры для складских помещений

Если вы еще думаете о том, как облегчить работу на складе, то первым делом откажитесь от устаревшего оборудования. Каждый день оно крадет время, силы рабочих и, как следствие, – деньги. От работы склада многое зависит: сроки отгрузки, выполнения заказов, сохранность продукции. Чем больше можно обработать заказов за день, тем больше можно получить прибыли. Со складским оборудованием в этом вопросе идет прямая зависимость.

Облегчить труд помогут штабелеры. Это современное оборудование, которое рассчитано на подъем и перемещение различных грузов, которые уложены на поддоны. Большой выбор предлагает компания https://msk-shtabeler.ru. Чтобы не потеряться в многообразии, необходимо смотреть на определенные параметры.

Метод подъема. По данной характеристике разделяют штабелеры гидравлические и электрогидравлические. Все зависит от того насколько высокого нужно поднимать груз и насколько тяжелый. Например, гидравлические штабелеры могут поднимать и перемещать груз массой не больше 1000 кг на высоту от 1 до 2,5 метров. Электрогидравлические штабелеры смогут легко справится с грузом в 2000 кг и поднять его на высоту от 3 до 5 метров. Если у вас небольшой склад, то лучше отдать предпочтение гидравлическому оборудованию. Оно не дорогое, легко эксплуатируется, обслуживается и долго прослужит.

Перемещение. В данном вопросе выбор стоит между самоходным или несамоходным штабелером. Согласитесь, что нелегко груз в 1000 кг вручную перемещать хотя бы на 200 метров. При помощи самоходных штабелеров кладовщику станет намного проще выполнять такие действия. Ему останется только направлять устройство. Таким образом вы полностью автоматизируете процесс погрузки/разгрузки. Если грузооборот на складе небольшой, то можно обойтись несамоходными штабелерами. Его придется толкать или тянуть за собой вручную. Он более бюджетный, да и обслуживание не потребует больших затрат.

Когда дело касается закупки оборудования, то подразумеваются большие траты на оборудование. Поэтому предварительно изучите грузооборот, площадь помещения, чтобы не переплачивать за устройства.

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