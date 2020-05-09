Пенсионер из Выксы подозревается в убийстве 9 мая Происшествия

68-летний пенсионер из Выксы подозревается в убийстве знакомого мужчины 9 мая 2020 года. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 9 мая в дневное время на территории участка в СНТ "Труд" (Выкса) компания местных жителей отмечали праздник. В ходе возникшей ссоры нетрезвый пенсионер нанес множественные ножевые ранения 36-летнему мужчине, после чего скрылся с места преступления. От полученного ранения мужчина скончался.

Подозреваемый задержан, вину в совершении преступления он признал частично.

Как выяснили следователи СК, ссора между мужчинами произошла из-за собаки пенсионера, которая ранее укусила мужчину.