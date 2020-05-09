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Происшествия

Житель Дзержинска получил 2,5 года колонии за покушение на изнасилование

12 мая 2020 17:58  [225] Происшествия

Житель Дзержинска получил 2,5 года колонии за покушение на изнасилование. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Следствием и судом установлено, что 17 января 2020 года в ночное время на ул. Черняховского г. Дзержинска на 24-летнюю женщину напал 33-летний мужчина, с которым потерпевшая познакомилась накануне. Повалил ее на землю, нанес несколько ударов на голове и волоком потащил в безлюдное место, где попытался изнасиловать ее. Потерпевшей удалось воспользоваться моментом и убежать от злоумышленника.

Она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы и по "горячим" следам, в течение 2 часов, следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установили и задержали подозреваемого.

Приговором суда ему назначено наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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