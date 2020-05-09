Организаторы "Бессмертного полка" передадут следователям СК данные IP-адресов хакеров, опубликовавших фото нацистов Происшествия

Организаторы "Бессмертного полка" передадут следователям СК данные IP-адресов хакеров, опубликовавших фото нацистов.

Как сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской во время пресс-конференции онлайн 12 мая, организаторы "Бессмертного полка онлайн" передадут следователям список IP-адресов, с которых хакеры отправляли анкеты со снимками офицеров вермахта.

"Мы зафиксировали все IP-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что этот перечень будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник", — заявил Артем Хуторской, сообщает портал nn.ru

Атаки хакеров начались ранним утром 9 мая. С 06.00 до 09.00 на сайт поступило более 90 миллионов запросов, из-за чего процессорные мощности виртуального сервера были израсходованы, а сайт акции оказался под угрозой отключения и некоторое время был недоступен для пользователей.

Как рассказала сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, служба безопасности отладила процесс, и хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции.

По ее словам, 646 уникальных IP-адресов использовали для атак, где-то 64% — это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27% — территория Северной Америки и 3% — Азии. Были атаки и с территории РФ.

Стоит отметить, что в В 11:00 произошла еще одна масштабная атака аналогичной мощности на сайт трансляции шествия, но серьезно на работоспособность сайта она не повлияла.

Напомним, что 9 мая 2020 года из-за эпидемиологической обстановки коронавирусной инфекции общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые прошла онлайн. Для участие в ней поступило около 3 миллионов заявок.