Нижегородский областной суд перешел на новый режим работы Общество

Нижегородский областной суд перешел на новый режим работы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

С 12 мая 2020 года возобновляется рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел с учетом ранее направленных извещений о дате, времени и месте судебного заседания.

В здание Нижегородского областного суда допускаются только участники судопроизводства. В целях ускорения процедуры пропуска участников в здание суда, убедительная просьба иметь при себе извещение о слушании дела в Нижегородском областном суде.

Пропуск в здание Нижегородского областного суда оформляется не ранее, чем за 1 час до начала судебного заседания.

По делам, назначенным к рассмотрению с 12 мая, допуск лиц в здание суда будет осуществлен только в назначенное время и на период его рассмотрения при наличии средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Лица без средств индивидуальной защиты, а также с повышенной температурой, иными признаками респираторных заболеваний не допускаются в здание суда.

При нахождении в здании и на территории Нижегородского областного суда гражданам необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров.

Приостанавливается личный прием граждан.

При наличии ограничений, установленных в отношении участника судебного заседания органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, лицо, на которое распространяются указанные ограничения (заражен коронавирусной инфекцией либо имел контакт с лицами, заразившимися указанной инфекцией), обязано незамедлительно сообщить в Нижегородский областной суд указанные сведения с приобщением соответствующего решения уполномоченного органа.

Представление процессуальных и непроцессуальных заявлений и жалоб осуществляется посредством почтовой корреспонденции или в электронном виде, используя сервисы интернет страницы Нижегородского областного суда.

Копии судебных решений и иные документы направляются Нижегородским областным судом посредством почтовой связи либо в электронном виде.