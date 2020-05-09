Нижегородские медики получат надбавки за работу с больными коронавирусом до 15 мая Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Медицинский персонал, работающий с больными коронавирусной инфекцией в Нижегородской области, получит дополнительные выплаты 15 мая. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Министр пояснил, что 15 мая средства уже поступят на зарплатные карты медицинских работников, и эти выплаты освобождаются от уплаты НДФЛ.

Врачи, работающие с больными коронавирусом, получат дополнительно по 80 тысяч рублей, врачи скорой помощи - по 50 тысяч рублей, добавка полагается также среднему и младшему медперсоналу - она составит 25 тысяч рублей.

Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что такие суммы предусмотрены лишь в том случае, если сотрудник полностью отработал ставку. Выплата будет снижена пропорционально нормативу времени.