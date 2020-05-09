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Общество

ЕГЭ в России перенесли

13 мая 2020 14:32  [65] Общество

ЕГЭ в России перенесли. Как сообщает ТАСС, министерство просвещения России решило перенести Единый государственный экзамен на более поздний срок. Об этом заявил замминистра просвещения Виктор Басюк.

В министерстве добавили, что окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, все сроки будут утверждены правительством и закреплены на законодательном уровне.

В пунктах проведения ЕГЭ количество учащихся будет уменьшено. Позднее регионы получат детальные рекомендации.

Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что ЕГЭ будет организован только для тех выпускников, которые будут поступать в вузы.

"Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения", - сообщил министр.

В министерстве уточнили, что для остальных категорий выпускников обязательные экзамены по русскому языку и математике проводить не планируется.

"Для учащихся 9 классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых", - отмечается в информации РИА-Новости со ссылкой на Минпросвещения.

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