Как выбрать рубашку поло

Рубашка поло – это оптимальный выбор на осенне-весенний сезон. Благодаря своему фасону в ней достаточно тепло, при этом не жарко. Найти подходящий вариант можно например в интернет-магазине http://gudmoda.ru/catalog/ralph-lauren/.

Как правильно выбрать

Самое главное при покупке рубашки-поло, как и с другими вещами – найти подходящий размер. Для этого используют размерную сетку, которая обычно присутствует на сайте.

Еще одна важная характеристика при выборе изделия – материал. Чтобы изделие было максимально приятно к телу, выбирают натуральные ткани, такие как хлопок. В составе допустимо наличие синтетических составляющих в 10%.

Рубашки-поло от Ralph Lauren обычно в составе используют хлопок-пике. Данный материал отличается хорошей плотностью, при этом он идеально циркулирует воздух, из-за чего при носке не создается эффект «парилки».

Еще один важный параметр – цветовая гамма. Если нет особых предпочтений к цвету, то обычно выбирают белое или черное поло. Такие цвета гармонично смотрятся с другими вещами, потому что относятся к универсальным цветам.

Кроме того, нужно помнить, что для того чтобы продлить срок службы изделия, необходимо придерживаться основных правил ухода. Обычно производитель на ярлычке указывает основные условия, но если таких нет, придерживаются следующих рекомендаций:

Подходит как ручная стирка, так и автомат.

Белые вещи отбеливают без хлора.

Не рекомендуется выжимать изделие.

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