Картины по номерам

Картины по номерам - увлекательное времяпровождение.

Первые картины по номерам возникли несколько веков назад. Их использовали мастера для обучения живописи учеников. Известный факт - применение данного метода Леонардо Да Винчи.

Современные наборы стали популярными в 50-х годах прошлого века. Их изобретателем стал американский художник Дэн Роббинс. В последнее время популярность картин по номерам возрастает. Доказано, что рисование по номерам позволяет развивать природные творческие способности. Человек начинает чувствовать пропорции, разные цвета и оттенки. Такой способ создания полотен увлекает людей разных возрастов. Это вполне объясняется тем, что уж очень заманчиво повесить на стену репродукцию известной картины, созданной своими руками.

Рисование в качестве хобби – это полезное занятие. Такое времяпровождение настолько захватывающее, что позволяет отрешиться от повседневной рутины и бытовых проблем. Такой моральный отдых снимает хроническую усталость и минимизирует риски возникновение депрессии. Картины по номерам улучшают память и развивают внимательность, позволяют повысить концентрацию. Специалисты относят рисование в удовольствие к эффективной терапии.

Выбор

Сегодня картины по номерам предлагаются в огромном разнообразии. Прежде всего, очень удобно, что в комплекте имеется все необходимое для работы. Картины по номерам могут создаваться на разных материалах:

На картоне. В этом случае процесс рисования более простой. Его рекомендуют новичкам.

На холсте. Процесс рисования отличается сложностью, так как требуется наложить больше слоев краски. Но в этом случае удается получить настоящую картину, которая может стать настоящим украшением интерьера.

Для рисования чаще всего используются акриловые краски. Они безвредны, быстро сохнут и не нуждаются в закреплении. Краски могут быть в баночках или тюбиках.

При выборе картин по номерам необходимо обращать внимание на уровень сложности. Не следует выбирать изображения с множество мелких элементов. Кроме того новичкам следует отдавать предпочтение картинам с минимальным количеством красок.

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