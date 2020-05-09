ЗАВОД МОДУЛЬ: изготовление металлических блок-хаусов

Для полноценного строительства дома недостаточно просто возвести фундамент и установить на него каркас, необходимо еще и позаботиться о его защите. И если раньше для этих целей использовали вагонку, то сейчас часто выбирают блок хаус металлический.
Особенности изделия
Блок-хаус металлический представляет конструкцию, выполненную из оцинкованного металла и полимерных покрытий. Само изделие изготовлено из нескольких слоев стали. Для улучшения характеристик материала, изделие дополнительно покрывают полимерной пленкой. Благодаря этому, готовая конструкция надежно защищена от возникновений коррозии.
К основным преимуществам данного изделия относят:
Однако есть у такого изделия и весомый недостаток – высокая стоимость. По этой причине, выбирая металлический блок-хаус, нужно быть готовым потратить крупную денежную сумму.
При покупке изделия обращают внимание на следующие параметры:
Металлический блок-хаус – современный отделочный материал, с помощью которого можно преобразить любое сооружение.
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