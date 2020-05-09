ЗАВОД МОДУЛЬ: изготовление металлических блок-хаусов

Для полноценного строительства дома недостаточно просто возвести фундамент и установить на него каркас, необходимо еще и позаботиться о его защите. И если раньше для этих целей использовали вагонку, то сейчас часто выбирают блок хаус металлический.

Особенности изделия

Блок-хаус металлический представляет конструкцию, выполненную из оцинкованного металла и полимерных покрытий. Само изделие изготовлено из нескольких слоев стали. Для улучшения характеристик материала, изделие дополнительно покрывают полимерной пленкой. Благодаря этому, готовая конструкция надежно защищена от возникновений коррозии.

К основным преимуществам данного изделия относят:

Длительный срок службы. Благодаря наличию основного материала в виде стали, изделие намного прочнее чем алюминиевые модели. Кроме того, наличие полимерной пленки защищает конструкцию от возникновений коррозии.

Простота монтажа. Металлический блок-хаус – достаточно простая конструкция, при установке которой не нужна помощь специалистов.

Устойчивость к перепадам температуры. В производстве таких листов используется прочный и надежный материал, который даже под воздействием высоких температур не плавится.

Привлекательный внешний вид. Металлический блок-хаус позволяет преобразить дом в настоящий замок.

Однако есть у такого изделия и весомый недостаток – высокая стоимость. По этой причине, выбирая металлический блок-хаус, нужно быть готовым потратить крупную денежную сумму.

При покупке изделия обращают внимание на следующие параметры:

Качество блок-хауса. Готовое изделие должно быть без дефектов и видимых повреждений, иметь ровную структуру. Чтобы убедиться в качестве материала, можно у продавца попросить сертификаты.

Производитель. Сейчас на рынке можно встретить изделия как от зарубежных, так и от отечественных производителей. Желательно выбирать проверенных изготовителей, которые уже не первый год на рынке.

Металлический блок-хаус – современный отделочный материал, с помощью которого можно преобразить любое сооружение.

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