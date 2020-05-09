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Бизнес

Производитель мебели в Нижнем Новгороде обвиняется в присвоении 4 млн рублей

14 мая 2020 09:12  [118] Бизнес

Производитель мебели в Нижнем Новгороде обвиняется в присвоении 4 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 14 мая 2020 года.

Прокуратурой Нижнего Новгорода утверждено обвинительное заключение и направлено в Приокский районный суд уголовное дело в отношении 41-летней уроженки г. Ульяновск, обвиняемой в совершении 38 преступлений по ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину) и одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ.

Предварительным следствием установлено, что обвиняемая с февраля 2018 по май 2019 года, являясь индивидуальным предпринимателем, а также учредителем и генеральным директором фирмы по изготовлению мебели, находясь на территории Канавинского, Советского и Приокского районов, предлагая оказание услуг по продаже и доставке кухонной мебели, взятые на себя обязательства не выполнила, присвоив денежные средства граждан на сумму почти 4 млн рублей.

Максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

Напомним, начальник отдела почты Гагинского района обвиняется в присвоении средств.

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