Уголовное дело возбудили после публикации фото нацистов на сайте движения "Бессмертный полк" Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Следственный комитет СК РФ возбудил уголовное дело после публикации фото нацистов на сайте движения "Бессмертный полк". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Бессмертный полк" - это международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - ветеранов войны. Акция 2020 года, ввиду особой эпидемиологической ситуации, была переведена в онлайн-режим.

Между тем, в 2020 году выявлены факты размещения на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн" фотографий нацистских преступников.

"Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге", - пояснили в следственном комитете.

По данным следствия, в начале мая 2020 года неизвестные лица, которые одобряют преступления военного трибунала в Нюрнберге, разместили на портале "Бессмертный полк" фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В.М.

Также неустановленные лица разместили анкету с фотографией Гитлера, сопроводив ее комментарием о том, что на ней запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны "Гитле Адоль Алоисо".

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала" (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению данных преступлений.