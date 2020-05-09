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Общество

Самые маленькие обезьянки в мире родились в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

14 мая 2020 15:54  [347] Общество

Фото: Пресс-служба зоопарка Лимпопо

Самые маленькие обезьянки в мире - игрунки обыкновенные - родились в нижегородском зоопарке "Лимпопо".

В пресс-службе зоопарка сообщили, что двое детёнышей обезьянок появились на днях и их пол пока неизвестен. Ранее самка игрунки рожала только мальчиков.

Сейчас новорожденные постоянно находятся на спинке у мамы и пробудут там ближайшие три недели, прежде чем начнут изучать окружающий мир.

Малыши пока питаются маминым молоком, а позже начнут кушать фрукты, овощи, каши, перепелиные яйца и насекомых.

Игрунка - небольшой вид мартышек Нового света, уроженка тропических лесов Амазонки. Эта обезьянка известна тем, что является одним из самых маленьких приматов в мире, ее вес составляет чуть более 100 граммов.

Название "игрунка", как нельзя лучше соответствует этой очаровательной крохе, которая действительно напоминает миниатюрную, но очень подвижную пушистую игрушку.

Самки карликовых мартышек могут рожать от 1 до 3 детенышей, но чаще всего рожают двойняшек. Новорожденные весят примерно 16 грамм. Они достигают своего взрослого веса примерно к двум годам.

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