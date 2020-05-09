Сертификация легкой промышленности

Сертификация текстильной продукции и легкой промышленности проводится с целью подтверждения соответствия требованиям, которые предъявляются к продукции тех.регламентами Таможенного союза. Продажа товара, который попадает под регламент, законна только при наличии документов, подтверждающих соответствие нормам ТР ТС.

Пройти процедуру сертификации продукции легкой промышленности можно, обратившись к нашим специалистам.

Особенности подтверждения качества и безопасности

Предприятия легкой промышленности могут выпускать в продажу ткани, сумки, платья, костюмы, шубы, куртки, носки, нижнее белье, шторы, скатерти, подушки, постельное белье, сапоги, кроссовки, туфли, босоножки.

Выпускаемый товар попадает под действие регламентов Таможенного союза. сертификат соответствия женской одежды – один из обязательных документов, который должен присутствовать при реализации товара в любой из стран, входящих в ЕАЭС.

Продукция, выпускаемая предприятиями, может попадать под несколько тех. регламентов ЕАЭС. Тип регулирующего регламента устанавливается исходя из:

вида и назначения изделия;

особенностей применения;

возраста потребителя, для которого товар был выпущен.

Большинство видов продукции попадает под действие ТР ТС 017/2011. Он устанавливает требования безопасности, которым должны отвечать одежда и обувь, предметы галантереи, ткани, ковры и ковровые покрытия, материалы, относимые к нетканным, меха. ТР не устанавливает нормы для детских товаров. Все изделия, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, попадают под действие другого ТР.

Подтверждение качества и безопасности проходит в форме:

сертификация изделий легкой промышленности. Сертификат оформляется для одежды относимой к первому слою. Это постельное и нижнее белье, носки, чулки;

декларирования соответствия. Декларация оформляется для остальных типов изделий.

Особенности сертификации детской одежды указаны в регламенте ТР ТС 007/2011. Регламент регулирует безопасность товара, предназначенного для использования детьми. Кроме одежды под его действие попадают коляски, книги, велосипеды, предметы для ухода за детьми.

Чтобы подтвердить, что изделия отвечают требованиям регламента, необходимо пройти процедуру:

гос. регистрации. После оформления СГР оформляется декларация о соответствии;

сертификации;

декларирования.

Тип разрешительного документа, который будет подтверждать безопасность товара, устанавливается с учетом материала изготовления, типа продукции и возраста потребителя.

Для подтверждения соответствия заявитель предоставляет образцы изделий. Они направляются в лабораторию и проверяются на соответствие требованиям ТР. Это проницаемость воздухом, поглощаемость влаги, прочность, отсутствие вредных веществ, наличие только допустимых к применению материалов и т.д. результаты, которые получены после исследований, отражают в протоколе испытаний. Он служит основанием для принятия решения о подтверждении соответствия.

Разрешительные документы могут оформляться на партию или серийный выпуск. При подтверждении безопасности серийного выпуска нужно пройти производственный контроль. Для оформления сертификата его проводит эксперт ЦС, выезжая на производство и составляя акт.

Все разрешительные документы регистрируются в реестре ФСА. Только после этого они могут быть использованы предпринимателем.

Обратите внимание! Сертификация легкой промышленности для серийного выпуска потребует ежегодного прохождения инспекционного контроля. Он нужен, если срок действия полученного сертификата составляет более 1 года.

Максимальный срок действия декларации и сертификата – 5 лет. СРГ выдается бессрочно.

Если предприниматель занят в продаже изделий, защищающих человека от воздействия вредных факторов, они относятся к СИЗ. Продукция попадает под действие ТР ТС 019/2011 и подтверждение качества и безопасности товара проходит в форме декларирования или сертификации.

Мы готовы оказать помощь в оформлении добровольных сертификатов на изделия, внедрении и последующей сертификации систем менеджмента качества и получении прочих документов.

Документы для сертификации

Заявитель, обращаясь в сертификационный центр, должен предоставить:

свидетельство о регистрации и ИНН;

информацию о товаре;

ГОСТ или ТУ на продукцию;

информацию о производителе;

контракт, на основании положений которого осуществляется поставка импортной продукции.

процедура проводится в следующем порядке:

Предприниматель обращается в ЦС с заявкой и документами. Проводится консультация. Определяется регулирующий тех.регламент и форма, в которой будет подтверждаться безопасность. Отбираются образцы для исследований. Проводится (при необходимости) производственный контроль. Проводятся исследования с образцами. Предоставляется протокол испытаний. Оформляются и регистрируются разрешительные документы.

Обратившись к нам, вы можете быть уверены, что необходимые сертификаты и декларации будут оформлены с учетом законодательных норм. Мы ждем заявок!

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