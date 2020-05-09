Основные принципы использования бонусных карт

Средства персонализации бонусных карт

Для хранения и учета информации о покупках и баллах на бонусные карты наносят данные путем кодирования магнитных полос и печати переменных штрих-кодов, в которых закодированы, как правило, номера карт. Также можно заказать дополнительные возможности персонализации карточек — это чипирование бесконтатными или контактными чипами, эмбоссирование или печать номера. К отделке относят специальное тиснение, УФ-метки и приклейка специальной голограммы.

Если бонусные карты изготовлены на современном специальном оборудовании, их рабочие свойства сохраняются надолго.

Изготовление и доставка бонусных карт

Печать бонусных карт — долгосрочная инвестиция магазинов. Помимо привлечения постоянных покупателей, они используются для маркетинговых исследований. Информация о количестве и суммах покупок помогает анализировать и прогнозировать продажи.

Для изготовления бонусных карт стоит обратиться с заявкой на сайт производителя. Современное оборудование полного цикла позволяет поддерживать стабильно высокое качество продукции и выпускать десятки тысяч бонусных карт за смену.

На производстве полного цикла заказчику разработают оригинал-макет. Тираж печатается цифровым или офсетным способом на ПВХ-листах. В наличии — пластик разных цветов и оттенков, в том числе «бронза», «серебро», «золото», а также прозрачный или полупрозрачный.

Современные офсетные машины способны воспроизвести тончайший рисунок и любые нюансы цвета. Отпечатанный тираж проходит этапы ламинирования или лакирования, вырубки, персонализации и послепечатной обработки.

Большинство компаний заказывают бонусные карты типовых размеров прямоугольной формы. Стандарт это 86х54 мм. Некоторым заказчикам нужны уникальные карты, которые отличаются от продукции конкурентов. Это карточки нестандартных форм и миниатюрные 3tag-карты в виде брелоков. Отдельное слово — различные варианты послепечатной обработки.

При заказе индивидуальной упаковки каждая карточка может быть упакована в специальный красочный картхолдер, а в некоторых случаях запечатывается в отдельный прозрачный пакет.

Всем заказчикам изготовитель гарантирует:

оптимальные сроки изготовления бонусных карт;

высокое качество;

приемлемые цены;

быструю обратную связь;

индивидуальный подход.

Постоянные заказчики получают скидки, которые зависят от количества и объема заказов.

Готовую продукцию можно забрать самовывозом или заказать доставку.

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