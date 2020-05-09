Такси – это безопасно!

Одесса - город, в котором мечтает побывать каждый. Но есть и такие счастливчики, которые в ней родились или приехали и живут сейчас. И конечно, весенние дни - это лучшее время для прогулок в парке или просто по улицам любимого города. Если бы не... конечно, все тот же карантин.

Но все когда-нибудь кончается - и вот уже в мае начинаются первые послабления. Все, кто сидел послушно дома, рвутся выйти на свободу. Ну а те, кто в эти месяцы работал, будет продолжать это делать.

✅ Выходим на улицу

И тут встает вопрос: как лучше всего передвигаться по городу? Одесса - все-таки город не маленький и пешком его весь не пройдешь, по крайней мере, когда есть дела и нужно куда-то поспеть к определенному моменту.

И конечно, в наше время в первую очередь задумываешься о безопасности - в каком транспорте меньше всего риски заразиться какой-нибудь неприятной болезнью? Очевидно, что это не автобус и не маршрутное такси, а в первую очередь - автомобиль. В нем не тесно, можно ездить по одному и часто все дезинфицировать.

При этом поездки в такси оказываются порой даже выгоднее, чем на собственном автомобиле. Ведь в такси от тебя не требуется ни ухаживать за машиной, ни заливать ее бензином или маслом, ни заботиться о месте стоянки и т.д. Ты просто сел, доехал с комфортом и без проволочек до нужного места, а выйдя - протер руки спиртовым антисептиком и пошел дальше. И все - никаких лишних забот!

Нужно сказать, что службы такси очень хорошо зарекомендовали себя во время карантина. Действительно, не у всех есть возможность безвылазно сидеть дома, а когда ехать надо - приходится думать, на чем. И одесситы сразу увидели многообразную пользу от поездок в Такси 3933, которое можно заказать по адресу https://odessa.taxi3933.ua/

✅ Такси безопасно!

Со своей стороны, и владельцы такси позаботились о том, чтобы их машины были еще более безопасными. Регулярная дезинфекция для них теперь - обязательное дело. Проводиться она может по-разному. Но главное - что обрабатывается весь автомобиль целиком: не только салон, но и все внешние поверхности, включая днище, колеса и кузов. При этом используются химические составы, включающие в себя щелочь или хлорку. Температура такого раствора обычно бывает выше 70 градусов Цельсия - она тоже воздействует на любые микробы, бактерии и вирусы. Однако главная забота - это максимально тщательная обработка салона. Последним этапом дезинфекции является просушивание и проветривание автомобиля в течение 10-15 минут.

Каждый водитель такси следит за тем, чтобы такая полная дезинфекция проводилась ежедневно. Дополнительно он самостоятельно обрабатывает ручки дверей, поручни и другие части машины, которых обычно касаются пассажиры. Интересы водителя понятны: ему совсем не хочется заболеть самому или заразить кого-то из родных. В результате все довольны - и водители, и пассажиры.

✅ Будем благодарны

Сегодня мы часто благодарим за мужество и смелость врачей, которые не уходят со своих постов и продолжают лечить пациентов. Реже можно услышать благодарность в адрес продавцов и тех, кто заботится о том, чтобы у нас было достаточно продуктов и других необходимых товаров в магазинах. Но часто ли мы вспоминаем о водителях такси, многие из которых во время пандемии не оставались сидеть дома в безопасности, а возили тех, кто спешил в больницу или на работу, помогали тем же медработникам вовремя добраться до своей работы и многим-многим другим?

Воспользовавшись услугами такси, не забудем поблагодарить водителя. В дни пандемии быть добрее - это еще один способ скорее ее победить.

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