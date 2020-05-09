Как выбрать деревянную игрушку

Деревянные игрушки снова на пике популярности. На фоне бесконечных изделий из пластика ценность дерева заметно возросло. Влияние природы на ребенка особенно чувствуется на ранних этапах его развития.

Какие бывают деревянные игрушки?

Ажиотаж вокруг игрушек из дерева вызван их экологичностью и многофункциональностью. Лишь за последние годы благодаря возросшему спросу производители заметно расширили ассортимент. На рынке представлены игрушки, объединяющие в себе развлекательный и развивающий функционал. Наибольшую популярность обрели:

Кубики. Занятия с кубиками рекомендованы для малышей с 6 месяцев. Игра познакомит детей с формами и цветами. Можно подобрать специальные тематические наборы (сказочные герои, животные, растения и т.д.). Для ребят постарше будут полезны варианты с буквами и цифрами.

Лабиринты. Оптимальный вариант для развития моторики рук и пластичности кистей. Панели-лабиринты от компании «Приоритет» предлагают детям решить сложные логические задачи и провести бусинки по запутанным дорожкам.

Конструктор. Играть с конструктором могут малыши от 1,5 лет. Игрушка предоставляет широкое поле для творчества. Дети детально изучают строительное дело, учатся выстраивать новые формы и конструкции. Главная польза игры – развитие мышления, логики, мелкой моторики и улучшение координации движений.

Рамки-вкладыши. Задача игрока – подобрать предмет с подходящей к отверстию рамки формой. Вкладыши производятся в виде животных, птиц, машинок и т.д.

Кукольные домики. Мечта каждого ребенка – создать свой уникальный игрушечный мир. Домик для игрушек поможет воплотить мечты в реальность. Домики оснащенные гаражами для машинок будут интересны и мальчикам, и девочкам.

Как выбрать деревянную игрушку?

При выборе деревянной игрушки для ребенка у родителей возникают вопросы, на что обратить внимание и как оценить качество изделия. Существует ряд правил, которые помогут вам подобрать лучшую игрушку:

Безопасность. Безопасная для ребенка игрушка всегда сопровождается сертификатом качества. В производстве применяется натуральное дерево высшего качества. Правильная порода дерева обеспечивает долговечность и прочность изделия.

Краска. Немаловажный фактор – используемые для оформления игрушки краска и лак. В составе не должно быть вредных примесей и опасных соединений.

Возраст. Игрушка, подобранная в соответствии с возрастом ребенка, повышает эффективность занятий. Оцениваются вес, размеры, привлекательность и назначение изделия. Малышам 3-6 месяцев удобнее держать в руках подвески или бусы.

Качество деревянной игрушки напрямую зависит от производителя. Все вышеперечисленные требования соблюдаются компанией «Приоритет». Экологически чистые материалы и увлекательная функциональность помогут малышам расти умными и здоровыми.

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