Светодиодные светильники Diolum

Интернет-магазин Diolum предлагает фирменную продукцию. Это светодиодные светильники для чистых помещений, а также другие осветительные приборы. Продукция сертифицирована. Она отвечает высоким требованиям качества и эксплуатационной надежности. Товары представлены в разных ценовых категориях.

Основные предложения

Офисные светильники.

Торговые светильники.

Осветительные приборы для подвесных потолков.

Уличные светильники.

Промышленные светильники.

Светильники по назначению.

Аварийные светильники, светодиодные эвакуационные таблички и указатели.

Комплектующие для светильников.

На сайте представлены разные виды светодиодных осветительных приборов. Каталог постоянно пополняется новинками. На сайте можно легко найти нужные товары через специальную форму поиска. Подбирать оптимальные варианты для покупки можно с помощью фильтров. Они «отбирают» нужные товары по разным критериям (мощность, цветовая температура, тип монтажа, степень защиты, габариты и пр.)

В каталоге магазина представлено более пяти тысяч наименований светильников. Каждое из них снабжено описанием и фотографиями. К позициям товаров указана стоимость и характеристики. Эти данные потребитель может использовать для сравнения приборов между собой по разным критериям. На основе чего делать выбор в пользу оптимального решения. На осветительные устройства предоставляется гарантия 3 года.

Преимущества

Выгодные расценки на осветительные приборы и другую продукцию.

Быстрый поиск и выбор оптимальных товаров для покупки.

Фильтры поиска.

Широкий ассортимент продукции.

Гарантийные обязательства на осветительные приборы.

Доставка.

Разные способы оплаты.

Партнерами магазина являются многие крупные коммерческие структуры. Это Ситилинк, BurgerKing, МУ-МУ, МОСПРОМСТРОЙ и пр. Доставка по Москве и Московской области осуществляется курьерской службой. По территории Российской Федерации грузы доставляются транспортными компаниями. Заказ можно оплатить наличными денежными средствами при получении или банковским переводом на расчетный счет.

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