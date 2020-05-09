Производство и реализация кранов-манипуляторов

Компания DINTEK производит и реализует крановые манипуляторы. А также предлагает сопутствующие услуги. У нее можно купить кран манипулятор на выгодных условиях. Она также производит другие виды техники и оборудования. Компания предоставляет клиентам выгодные расценки и гарантирует их качество и эксплуатационную надежность.

Основные предложения

Краны манипуляторы.

Корзины КМУ.

Буровые установки.

Шнеки и буровое оборудование.

Автомобили с КМУ.

Запасные части.

Виброрейки.

Компания предлагает отличные лизинговые условия на покупку техники. У нее также действует программа Trade In, обмена старой техники на новую. Компания создает уникальные технические решения и технологии. Это позволяет производить устройства, оборудование, установки, технику с отличными эксплуатационными характеристиками.

Выбор кранов-манипуляторов

DINTEK.

KANGLIM.

DONGYANG.

HORYONG.

HKTC.

У компании можно приобрести краны-манипуляторы этих брендов. А также дополнительное оборудование для КМУ. Она также оказывает услуги монтажа и ремонта КМУ. Крановые манипуляторы обладают разной грузоподъемностью, габаритами и типоразмерами, техническими и эксплуатационными характеристиками. В каталоге можно подобрать оптимальное решение по многим критериям, включая стоимость.

Преимущества услуг

Компания гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту. Консультации предоставляют грамотные и обученные специалисты. Изготавливаемая и реализуемая продукция сертифицирована и отвечает требованиям стандартов Российской Федерации. У компании имеется собственное производство и впечатляющий парк оборудования.

Компания выполняет профессиональный монтаж кранов-манипуляторов на разные виды техники в короткие сроки. Она поставляет высокотехнологичное современное оборудование в необходимых заказчикам объемах. Компания гарантирует соблюдение сроков производства, поставок и монтажа техники. Клиентам предоставляется лояльное отношение и индивидуальный подход. Консультации можно получить у менеджера по телефону.

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