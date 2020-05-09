Новые электрички ввели на маршруте "Нижний Новгород - Заволжье". Об этом сообщается на сайте АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".
С 15 мая по рабочим дням будут курсировать пригородные поезда №6459 Заволжье – Н.Новгород и №6456 Н.Новгород - Заволжье.
Напомним, шесть электричек отменили в Нижегородской области с 20 апреля.
Ранее сообщалось, что сезонные электрички запустили в Нижегородской области с 4 апреля 2020 года.
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