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Общество

Новые электрички ввели на маршруте "Нижний Новгород - Заволжье"

15 мая 2020 11:32  [88] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новые электрички ввели на маршруте "Нижний Новгород - Заволжье". Об этом сообщается на сайте АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

С 15 мая по рабочим дням будут курсировать пригородные поезда №6459 Заволжье – Н.Новгород и №6456 Н.Новгород - Заволжье.

Напомним, шесть электричек отменили в Нижегородской области с 20 апреля.

Ранее сообщалось, что сезонные электрички запустили в Нижегородской области с 4 апреля 2020 года.

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