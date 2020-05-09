Многофункциональное пространство для проведения мероприятий в центре Москвы

Многофункциональное пространство The Great Hall Yakimanka создано для проведения различных мероприятий. В нем, например, можно провести fashion-показ или конференцию. Пространство двухуровневое и расположено в центре Москвы. Оно включает элегантно оформленные помещения. В них комфортная обстановка. А также обеспечивается высокий уровень сервиса. Клиентам предоставляется безупречное сервисное обслуживание.

Основные достоинства The Great Hall Yakimanka – интеллектуальная система управления, оснащение новейшими техническими решениями. Многофункциональное пространство создано для проведения мероприятий разных видов.

Виды мероприятий

Научные форумы.

Конференции.

Лекции.

Выставки.

Торжества.

Приемы.

Свадьбы.

Семинары и другие мероприятия, события.

Общая площадь помещений составляет 800 кв. м. Они созданы для банкетной рассадки до 250 человек, для театральной рассадки до 400 человек. В них можно проводить фуршеты до 800 человек. В помещениях созданы условия для проведения тренингов и семинаров, деловых приемов и светских вечеров. Они отлично подходят для концертных и корпоративных мероприятий. В помещениях можно организовать показ кинокартин и фотосъемку.

Многофункциональное пространство The Great Hall Yakimanka для конференций и деловых форумов. Оно оснащено для проведения имиджевых церемоний, торжественных мероприятий.

Преимущества

Элегантные светлые тона в отделке интерьеров помещений.

Двухуровневое пространство с шикарной отделкой.

Высокие потолки и современное техническое оснащение.

Система пожарной и охранной сигнализации.

Система оповещения о возгорании.

Системы пожаротушения и контроля доступа на объект.

Удобное расположение вблизи станции метро «Полянка».

Интеллектуальная система управления освещением в помещениях.

Многофункциональное пространство The Great Hall Yakimanka имеет множество достоинств. Их трудно перечислить. Среди них также возможность проведения мероприятий с кейтерингом, четыре медиа зоны с современным видео и звуковым оборудованием и пр.

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