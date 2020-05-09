Многофункциональное пространство для проведения мероприятий в центре Москвы

Многофункциональное пространство The Great Hall Yakimanka создано для проведения различных мероприятий. В нем, например, можно провести fashion-показ или конференцию. Пространство двухуровневое и расположено в центре Москвы. Оно включает элегантно оформленные помещения. В них комфортная обстановка. А также обеспечивается высокий уровень сервиса. Клиентам предоставляется безупречное сервисное обслуживание.
Основные достоинства The Great Hall Yakimanka – интеллектуальная система управления, оснащение новейшими техническими решениями. Многофункциональное пространство создано для проведения мероприятий разных видов.
Виды мероприятий
Общая площадь помещений составляет 800 кв. м. Они созданы для банкетной рассадки до 250 человек, для театральной рассадки до 400 человек. В них можно проводить фуршеты до 800 человек. В помещениях созданы условия для проведения тренингов и семинаров, деловых приемов и светских вечеров. Они отлично подходят для концертных и корпоративных мероприятий. В помещениях можно организовать показ кинокартин и фотосъемку.
Многофункциональное пространство The Great Hall Yakimanka для конференций и деловых форумов. Оно оснащено для проведения имиджевых церемоний, торжественных мероприятий.
Преимущества
Многофункциональное пространство The Great Hall Yakimanka имеет множество достоинств. Их трудно перечислить. Среди них также возможность проведения мероприятий с кейтерингом, четыре медиа зоны с современным видео и звуковым оборудованием и пр.
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