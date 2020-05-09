Услуги компании SEO Master

Компания SEO Master предлагает услуги по продвижению сайтов. В услуги также входит технический аудит сайта. А также многие другие услуги. О них можно в подробностях узнать на сайте компании. В ней работают квалифицированные специалисты разного профиля. Это опытные оптимизаторы сайтов, Seo-специалисты и пр.

Основные услуги

Продвижение сайтов в поисковой системе Яндекс и Гугл.

Технический аудит сайтов.

Планирование SEO продвижения.

Оптимизация сайтов под поисковые запросы и требования поисковых систем.

Написание контента для SEO продвижения.

Поддержка сайтов.

Продвижение сайтов в поисковых системах позволяет привлечь целевую аудиторию, которой интересен проект компании, ее коммерческие предложения, товары и услуги. SEO продвижение является залогом успеха интернет-ресурса и его эффективности.

Преимущества

Компания предлагает качественный технический аудит сайтов. Он необходим для нахождения ошибок в коде, проверки и оптимизации под поисковые системы. Его используют для того, чтобы проверить скорость загрузки страниц, нахождения их дубликатов, проверки архитектуры URL, нахождения битых ссылок. А также технический аудит нужен для проведения анализа мета-тегов, «юзабилити» сайта, уникальности контента, проверки ссылочной массы.

Выгода клиентов заключается в более низких ценах, чем у топовых конкурентов. Им также предоставляется охват среднечастотных и низкочастотных запросов при продвижении по оговоренному списку ключевых фраз. За счет этого увеличение трафика может достигать до 500%.

При продвижении сайтов компания использует только белые методы. Уже в ряде случев через месяц происходит рост позиций по продвигаемым ключевым фразам. А также увеличение количества конверсий.

Особенности услуг

У компании отсутствуют скрытые платежи. Все услуги по SEO продвижению входят в стоимость. Она фиксируется в договоре и не может быть изменена. За годы работы компания провела технический аудит более 255 крупных проектов. Она вывела сайты в ТОП-10 поисковых систем по более чем 8 тысячам ключевых запросов.

Компания предоставляет услуги продвижения в регионе Москва и Московская область. Гарантирует высокие стандарты качества. У нее персональный подход к проектам клиентов. Они могут рассчитывать на фундаментальные знания SEO и нестандартное мышление сотрудников. Это является залогом эффективности продвижения сайтов.

При заключении договора совместно с клиентом согласовываются ключевые поисковые фразы. В услуги входит анализ ниши и конкурентов. Специалисты составляют перечень недостатков сайта, которые нужно исправить для эффективного продвижения. Каждую неделю производится анализ и фиксация результатов SEO продвижения. Стоимость услуг зависит от количества поисковых запросов и их

«конкурентности» в поисковых системах. А также многих других факторов. Консультации по телефону предоставляет менеджер, контактные данные указаны на сайте компании.

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