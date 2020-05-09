Услуги электротехнической лаборатории в Москве

Электротехническая лаборатория «ЛАБСИЗ» предлагает специализированные услуги. На ее сайте https://labsiz.ru/ можно узнать о них более подробно. Это интернет-магазин, в котором можно приобрести разные товары для электромонтажных и поверочных работ. В лаборатории работают квалифицированные специалисты с большим стажем.

Услуги

Нормы комплектации средствами защиты.

Электролаборатория до 1000 В.

Электроизмерения от 1000 В до 35 кВ.

Пусконаладочные работы.

Технический отчет электролаборатории.

Испытание средств защиты СИЗ.

Поиск повреждения и ремонт кабельных линий.

Переврезка кабельных линий.

Диагностика трансформаторов.

Наладка устройств релейной защиты.

Тепловизионное обследование электрооборудования.

Восстановление однолинейных схем электроснабжения.

Обслуживание электроустановок.

Электромонтажные работы.

Проектирование электроснабжения.

Выезд инженера в Москве.

Выезд инженера в Московскую область.

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Предложения в интернет-магазине

Комплекты средств защиты.

Диэлектрические перчатки, галоши, боты.

Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие.

Диэлектрические настилы и щиты.

Ручной изолирующий инструмент.

Штанги изолирующие, переносные заземления.

Мультиметры цифровые, разные виды указателей напряжения.

Знаки электробезопасности.

Клещи токоизмерительные, клещи изолирующие.

Очки защитные, каски, противогазы и респираторы, аптечки и журналы.

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