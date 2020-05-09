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Услуги электротехнической лаборатории в Москве

15 мая 2020 14:27  [61]

Электротехническая лаборатория «ЛАБСИЗ» предлагает специализированные услуги. На ее сайте https://labsiz.ru/ можно узнать о них более подробно. Это интернет-магазин, в котором можно приобрести разные товары для электромонтажных и поверочных работ. В лаборатории работают квалифицированные специалисты с большим стажем.

Услуги

  • Нормы комплектации средствами защиты.
  • Электролаборатория до 1000 В.
  • Электроизмерения от 1000 В до 35 кВ.
  • Пусконаладочные работы.
  • Технический отчет электролаборатории.
  • Испытание средств защиты СИЗ.
  • Поиск повреждения и ремонт кабельных линий.
  • Переврезка кабельных линий.
  • Диагностика трансформаторов.
  • Наладка устройств релейной защиты.
  • Тепловизионное обследование электрооборудования.
  • Восстановление однолинейных схем электроснабжения.
  • Обслуживание электроустановок.
  • Электромонтажные работы.
  • Проектирование электроснабжения.
  • Выезд инженера в Москве.
  • Выезд инженера в Московскую область.

Компания, электротехническая лаборатория в Москве, обладает мобильной лабораторией для выездов на объекты заказчиков. У нее собственный парк приборов и оборудования. Она предлагает выгодные условия сотрудничества. Ее клиентами являются крупные энергетические компании Москвы. У нее имеются необходимые лицензии и сертификаты на ведение лабораторных исследований.

Предложения в интернет-магазине

  • Комплекты средств защиты.
  • Диэлектрические перчатки, галоши, боты.
  • Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие.
  • Диэлектрические настилы и щиты.
  • Ручной изолирующий инструмент.
  • Штанги изолирующие, переносные заземления.
  • Мультиметры цифровые, разные виды указателей напряжения.
  • Знаки электробезопасности.
  • Клещи токоизмерительные, клещи изолирующие.
  • Очки защитные, каски, противогазы и респираторы, аптечки и журналы.

Каждое наименование на сайте снабжено описанием и фотографиями. К позициям товаров указаны стоимость и характеристики. Эти данные можно использовать для сравнения устройств между собой по разным критериям. Например, типоразмерам, функциональности, эксплуатационной надежности. На основе чего потребитель может делать выбор в пользу оптимального решения. Заказ оформляется онлайн на сайте через корзину. Консультации и дополнительную информацию можно получить у менеджера.

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