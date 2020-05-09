Какие услуги оказывают промышленные альпинисты?

Промышленный альпинизм в больших городах просто незаменим. Здесь стремительно появляются новые высотки и небоскребы. Естественно их необходимо постоянно обслуживать: мыть остекление, ремонтировать фасады и т.п. Благодаря этому работы на высоте стали такими востребованными. Высотные работы в Нижнем Новгороде или услуги промышленных альпинистов предоставляет компания promalp-nn.ru.

Перечень услуг, предоставляемых компанией очень большой, но основными из них являются:

Очищение крыш от снега и наледи, мойка окон и фасадов зданий.

Работы по очищению территории от мусора, спил деревьев, покос травы.

Работы по утеплению фасадов зданий и стен.

Работы по монтажу крыши, вентиляционных шахт.

Монтаж и демонтаж рекламных щитов, баннеров и металлических конструкций.

Другие альпинистские работы. К ним относятся сварочные работы, монтаж, демонтаж и ремонт труб и т.п.

Самыми важными считаются работы по ремонту, которые подразумевают работу с кровельными материалами, фасадами и другими элементами здания. Со временем любая краска меняет свой цвет, облазит, требует обновления. Поэтому самой популярной услугой, которая оказывает компания, являются фасадные работы. Не меньше востребованы кровельные работы. Специалисты занимаются гидроизоляцией крыш, восстановляют битумное покрытие, убирают снег и сосульки.

Промышленный альпинизм в Нижнем Новгороде популярен не меньше, чем в мегаполисах. Город постоянно растет и развивается в высоту. Жилплощадь сейчас тоже растет именно ввысь. Для домохозяек большая проблема помыть окна на верхних этажах. Тогда на помощь приходят промышленные альпинисты, которые справятся с этой задачей на считанные часы.

Всегда будут востребованы работы, связанные с монтажом наружной рекламы и ее обслуживанием. Альпинисты способны быстро выполнить большой объем работ на высоте. Главное, что это доступно по цене и удобно. Иногда воспользоваться услугами верхолазов – единственная возможность выполнить какие-либо работы.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.