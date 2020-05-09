Востребованные виды металлопроката

Металлопрокат – это огромное разнообразие изделий, востребованных в различных отраслях промышленности.
Московская металлобаза предлагает металлопрокат в огромном ассортименте для использования в различных сферах. Подобрать подходящие варианты изделий можно в каталоге по категориям здесь https/ros-met.com.
Наиболее распространенным видом металлопроката является арматура. Наиболее востребованы такие изделия в строительной сфере. Благодаря арматуре увеличивается прочность железобетонных изделий. Она используется при создании фундаментов, строительстве стен, мостов и прочих инженерных конструкций. Стальная арматура бывает гладкой или рельефной с различным сечением. Ее диаметр находится в диапазоне 6 - 80 мм.
Кроме этого к востребованному металлопрокату относят следующие виды изделий:
Помимо стандартных изделий на Московской металлобазе имеется возможность заказать нестандартные варианты. Они изготавливаются в индивидуальном порядке по чертежам заказчика. Можно также дополнительно оформить доставку или при возможности забрать самовывозом.
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