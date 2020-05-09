Востребованные виды металлопроката

Металлопрокат – это огромное разнообразие изделий, востребованных в различных отраслях промышленности.

Московская металлобаза предлагает металлопрокат в огромном ассортименте для использования в различных сферах. Подобрать подходящие варианты изделий можно в каталоге по категориям здесь https/ros-met.com.

Наиболее распространенным видом металлопроката является арматура. Наиболее востребованы такие изделия в строительной сфере. Благодаря арматуре увеличивается прочность железобетонных изделий. Она используется при создании фундаментов, строительстве стен, мостов и прочих инженерных конструкций. Стальная арматура бывает гладкой или рельефной с различным сечением. Ее диаметр находится в диапазоне 6 - 80 мм.

Кроме этого к востребованному металлопрокату относят следующие виды изделий:

Трубы. Их используют не только в строительстве. Но и при обустройстве различных трубопроводных систем, в частности, водоснабжения и канализации. Диаметр предлагаемых производителями изделий находится в диапазоне 30-530 мм, длина их бывает от 4 до 12 метров.

Балки. Сфера применения изделий чрезвычайно широкая. Балки используются для создания несущих металлоконструкций, перекрытий, колонн. С их помощью выполняется армирование стволов шахт, укрепляются опор мостов. Монорельсовые балки применяются для создания подвесных путей для различного оборудования. Изделия отличаются конфигурацией и габаритными размерами. В широком диапазоне варьируется толщина металла.

Уголки. Данный вид изделий применяется для соединения конструкций с целью увеличения их прочности. Важная особенность таких элементов – минимальное утяжеление объектов. Ширина уголков и толщина их стенок изменяется в широких пределах.

Швеллеры. Изделия отличаются П-образным профилем. Они отличаются по высоте и ширине полок, а также по толщине металла. Наиболее востребованы швеллеры в машино- и вагоностроении.

Помимо стандартных изделий на Московской металлобазе имеется возможность заказать нестандартные варианты. Они изготавливаются в индивидуальном порядке по чертежам заказчика. Можно также дополнительно оформить доставку или при возможности забрать самовывозом.

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