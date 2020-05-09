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Происшествия

Глава р.п. Гидроторф попал в ДТП в нетрезвом состоянии

15 мая 2020 14:50  [54] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ДТП с участием нетрезвого водителя произошло в р.п. Гидроторф в Балахнинском районе 14 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Нижегородской области.

Авария произошла около 20:20 с участием автомобилей "ВАЗ" и  "Audi". В результате ДТП "Audi" причинены незначительные механические повреждения.

Полицейские установили, что водитель "Audi" находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол по ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), который направлен для рассмотрения в Балахнинский городской суд. Телеграм-канал ВЧК опубликовал информацию, что в иномарке находился глава р.п. Гидроторф Сергей Баташев.

В отношении водителя "ВАЗ" вынесено определение о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения согласно п.2 ч.1ст. 24.5 КоАП РФ.

 

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