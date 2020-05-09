Упаковка в термоусадочную пленку

Термоусадочная пленка – гарантия качественной упаковки любого товара.
Удобным в использовании упаковочным материалом является термоусадочная пленка. Данный материал под воздействием высокой температуры сокращается и принимает форму упакованного товара, тем самым гарантируя надежную его фиксацию и сохранность при транспортировке. Заказать услугу упаковки с помощью термоусадочной пленки можно здесь https://vbpack.ru/uslugi-upakovki/upakovka-v-termousadochnuyu-plenku/.
Виды и основные характеристики
Термоусадочная пленка классифицируется по виду материала изготовления. При производстве материала может использоваться:
Термоусадочнаяя пленка любого вида представляет собой прозрачный эластичный материал. Но при этом степень прозрачности зависит от плотности и может быть разная. Для создания упаковки используется различное специализированное оборудование. При его использовании должны соблюдаться определенные условия. Данный материал является универсальным, так как может использоваться для создания оболочек различных форм. Они могут полностью закрывать товар или изделия со всех сторон или, к примеру, оставлять отдельные участки открытыми.
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