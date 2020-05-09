Упаковка в термоусадочную пленку

Термоусадочная пленка – гарантия качественной упаковки любого товара.

Удобным в использовании упаковочным материалом является термоусадочная пленка. Данный материал под воздействием высокой температуры сокращается и принимает форму упакованного товара, тем самым гарантируя надежную его фиксацию и сохранность при транспортировке. Заказать услугу упаковки с помощью термоусадочной пленки можно здесь https://vbpack.ru/uslugi-upakovki/upakovka-v-termousadochnuyu-plenku/.

Виды и основные характеристики

Термоусадочная пленка классифицируется по виду материала изготовления. При производстве материала может использоваться:

Полиэтилен высокого давления. Этот материал всегда однослойный, но его толщина может быть разной. Поэтому имеется возможность подобрать вариант в соответствии с требуемыми показателями. Привлекательной особенностью ПВД пленки является доступная цена. Кроме того она является надежной упаковкой, защищающей товары от воздействия внешних негативных факторов. Она чаще всего используется при транспортировке партий товара.

Поливинилхлорид. Этот материал отличается эстетичностью и способен придавать товарам презентабельный вид. Пленка ПВХ отличается повышенной усадочностью, ее часто используют при низких температурах. Данный материал имеет низкую стоимость, поэтому используется повсеместно.

Полиолефин. Данный вид материала многослойный. Он изготавливается из смеси полиэтилена и полипропилена и считается самым современным материалом. Благодаря такой структуре гарантируется повышенная устойчивость к перепаду температур, диапазон которых может составлять от +300°С до -300°С.

Термоусадочнаяя пленка любого вида представляет собой прозрачный эластичный материал. Но при этом степень прозрачности зависит от плотности и может быть разная. Для создания упаковки используется различное специализированное оборудование. При его использовании должны соблюдаться определенные условия. Данный материал является универсальным, так как может использоваться для создания оболочек различных форм. Они могут полностью закрывать товар или изделия со всех сторон или, к примеру, оставлять отдельные участки открытыми.

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